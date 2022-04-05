Oyuncu Sienna Miller yumurtalarını dondurduğunu açıkladı!

Oyuncu Sienna Miller, aylarca "evli bir erkeğin sevgilisi" olarak Magazin basınının manşetlerinden inmedi. Sonra aradan geçen zaman içinde duruldu, bir çocuk annesi oldu ve eskisine göre çok daha sakin bir hayat sürdürüyor. Rol aldığı son proje nedeniyle, yıllar önce, daha 20'li yaşlarında bir kızken yaşadığı "aldatılma skandalı" şimdi bir kez daha gündeme geldi. Ama o artık bu durumu masaya yatırıp değerlendirebiliyor. Bir dergiyle yaptığı röportaj da bunun bir örneği.