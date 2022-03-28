Öyle açıklamalar yaptı ki Burak Elmas'ın önüne geçti! Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim sözleri olay yarattı
Galatasaray Olağan Genel Kurul toplantısında söz alan ve önce Kerem Aktürkoğlu - Taylan Antalyalı'nın transferlerinden bahseden ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak'ın 'Mustafa Cengiz - Fatih Terim' itirafı camiada olay yarattı.
Galatasaray'da Olağan Genel Kurul sona erdi. Burak Elmas ve yönetimi mali anlamda ibra edilirken idari anlamda ibra edilmedi. Bu durumda Sarı Kırmmızılıların tüzüğüne göre 30 gün içerisinde seçim yapılması gerekiyor. Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetiminden herhangi bir kişi yapılacak seçimde aday olamayacak. Böylelikle Galatasaray'da Burak Elmas dönemi resmen kapanmış oldu.
Galatasaray'da seçim tarihi henüz netlik kazanmazken 21 veya 28 Mayıs'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurulun yapılması bekleniyor. Galatasaray'da Burak Elmas'ın seçim kararı almasının ardından gözler yeni başkan adaylarına çevrilecek. Başkan adaylığı için konuşulan isimlerden biri de Abdurrahim Albayrak. Mustafa Cengiz yönetiminin 2021 yılının ilk 6 ayı mali ve idari anlamda ibra edilmişti. Abdurrahim Albayrak'ın başkan adaylığı için herhangi bir hukuki engel bulunmuyor.
Galatasaray'ın 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart sabahı son bulan Olağan Genel Kurul'unda konuşma yapan Abdurrahim Albayrak, Kerem Aktürkoğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Albayrak, "Başkanım ilk ameliyattan çıktığında, gözlerini ilk açtığında, `Abdurrahim, bankaları ne yaptın?´ dedi. Öyle bir Galatasaraylı başkandı.
3,5 yıl içerisinde yaptıklarımız var ancak hatalarımız da tabii ki vardır. Zaman zaman eleştiri alıyorum. Bütün eleştirilere saygım sonsuzdur. Boynum kıldan incedir ama unutmayalım ki Kerem Aktürkoğlu´nu Erzincanspor´dan alışımın hikayesini anlatsam, şaşırırsınız. Çok iyi takip ediyordum. Erzincanlı olan genel müdür yardımcımı Erzincan'a gönderdim. Kerem´i kafaya koymuştuk.
Bütün Galatasaraylıların gurur duyduğu bir sporcu. Galatasaray geleceğine çok büyük bir katkısı olacak. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum. Bir Taylan Antalyalı olayı vardı, çok büyük kulüpler devreye girmişti. İnşallah Taylan çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bugün barış içerisinde geçmesini dilediğimiz mali kongrenin bütün Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." sözlerini kullanmıştı.
Albayrak, kendisinin görev yaptığı dönemde takımdan ayrılan ve vedası nedeniyle yönetimin eleştirildiği Bafetimbi Gomis hakkında da flaş açıklamalarda bulunmuştu. Albayrak, "Ben en iyi yönetimde olan arkadaşlar anlar. Bir Gomis tutturduk gidiyoruz. Burası Galatasaray arkadaşlar. Galatasaray'ı Gomis yönetemez. Galatasaray'ın odasındaki şeyleri anlatmak pek yakışmıyor ama bunu Galatasaraylılar'ın bilmesini istiyorum.
Şampiyon olduk, Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Denizli maçı oynuyoruz, final. Penaltı kullanıyoruz. Penaltıyı nasıl laubali şekilde kullandığını açarsınız görürsünüz. Korner kullanırken su içmeye gidiyor. Bunlar yetmiyor, yönetim odasına geliyor. Oytun ve Kaan da yanımda. 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. Bu kulüpte en çok parayı ben alacağım. Feghouli alamaz. Feghouli 3.850 alıyor. Ben 4 milyon istiyorum, 3.250 alıyorum.
Benim paramı 4 milyon yapacaksınız.' diyor. Ben de dedim ki, 'Biz hocaya niye para veriyoruz? Tek başına şampiyon yapıyorsun da biz niye 30 futbolcuya para veriyoruz.' Hiçbir yönetim, mevcut yönetim olsun, bizden öncekiler olsun, bizden sonrakiler de... Bir futbolcu, Galatasaray'dan büyük değildir. Adnan Polat döneminde Kosecki Türk parasını yere attı diye kapının önüne konuldu.
Biz Gomis'e o parayı verseydik, 40 tane futbolcu kapımıza dayanırdı. Ne diyecekler? 'Gomis takımı şampiyon yaptı tek başına, demek ki bizim hiçbir şeyimiz yok' diyecekler. O zamanki hocamız Fatih Hocamız, 'Gomis tek başına yaptı, hocaya da gerek yok' derdi. Galatasaray bunu yapabilir mi! Yıllardır söylemek istemiyorum ama artık bıçak kemiğe dayandı. Yapmayın Allah aşkına. Hiçbir yönetim kurulu, Galatasaray'ın değil de yönetimin menfaatini mi düşünecek.
"Dışarıda olduğum sürece televizyon programlarına çıkmadım Galatasaray'a zarar veririm diye. Deplasmanlardaki maçlara da gitmedim yanlış anlaşılır diye." sözlerini kullanan Albayrak, "Geçen sene bir gol averajla şampiyonluğu kaybettiğimiz Galatasaray'ı arıyorum tabii. Biz bütün Galatasaraylılar, ilk 3 sıradaki bir takımı takip etmeye alışkınız. Son zamanlarda alttaki takımları takip etmeye başladı. Galatasaray için üzücü bir durum bu." sözlerini kullandı.
Fatih Terim için de açıklama yapan Abdurrahim Albayrak, "Fatih Hoca, ömrünü Galatasaray'a adamış bir insan. Hocayı gönderebilirsiniz. Çok kez Mustafa Cengiz başkanım da göndermek istedi ama ben engelledim. Bu tecrübedir. Başkanın yanında tecrübeli kimse yok. Burak Elmas'ın gönderiş şekli de yanlıştı. Galatasaray, Fatih Terim'in kendi yurdu, evi. Her zaman gelebilir." diye konuştu.
Takımın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu kendisinin transfer ettiği hatırlatılan Abdurrahim Albayrak, "Kerem, takip ettiğimiz bir kardeşimizdi. Kendisi Rizelidir. Bütün futbolcularla olduğu gibi onunla da gurur duyuyorum. İnşallah Avrupa'ya gider. Allah yolunu açık etsin. Onunla ve anne babasıyla her hafta konuşuyorum. Nasihat veriyorum. Çok terbiyeli. Kerem'in yolu açık olsun. Eğer bir katkım olmuşsa ona ne mutlu bana. Onu, Galatasaray'a götürdüğüm için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam." dedi.