Öyle açıklamalar yaptı ki Burak Elmas'ın önüne geçti! Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim sözleri olay yarattı

Benim paramı 4 milyon yapacaksınız.' diyor. Ben de dedim ki, 'Biz hocaya niye para veriyoruz? Tek başına şampiyon yapıyorsun da biz niye 30 futbolcuya para veriyoruz.' Hiçbir yönetim, mevcut yönetim olsun, bizden öncekiler olsun, bizden sonrakiler de... Bir futbolcu, Galatasaray'dan büyük değildir. Adnan Polat döneminde Kosecki Türk parasını yere attı diye kapının önüne konuldu.