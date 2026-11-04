ÖSYM AİS KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA EKRANI! KPSS Lisans branş sıralaması nasıl görüntülenir, AİS’e nasıl girilir?

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KPSS branş bazında sıralama, adayın kendi mezuniyet alanından sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumunu görmesini sağlayan bilgilendirme uygulamasıdır.



Örneğin bir aday kendi bölümünde sınava girenler arasında kaçıncı sırada olduğunu branş sıralaması üzerinden görebilir.



Bu bilgi özellikle kamu personeli alımları ve tercih dönemleri öncesinde adayların kendi alanlarındaki rekabet durumunu değerlendirmesine yardımcı oluyor.



Ancak branş sıralamasının doğrudan bir atama sonucu veya yerleştirme sırası olmadığı unutulmamalı.