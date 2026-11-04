ÖSYM AİS KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA EKRANI! KPSS Lisans branş sıralaması nasıl görüntülenir, AİS’e nasıl girilir?
ÖSYM AİS giriş ekranı ve KPSS branş sıralaması sorgulama işlemleri, 2026 KPSS Lisans adaylarının gündeminde. ÖSYM’nin branş bazında sıralamaları erişime açmasının ardından “KPSS branş sıralaması nasıl görüntülenir?”, “branş sıralamasına nasıl bakılır?”, “ÖSYM AİS’e nasıl girilir?” ve “KPSS Lisans branş sıralaması nereden sorgulanır?” soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Adayların kendi bölümlerindeki sıralamalarını görebilmek için izlemesi gereken adımlar ve ÖSYM AİS üzerinden yapılacak işlemler haberimizde...
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ÖSYM'den 2026 KPSS Lisans adaylarını yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans branş bazında sıralamaları adayların erişimine açıldı. Böylece sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kendi alanlarındaki başarı durumlarını merak eden adaylar, aynı branştaki diğer adaylar arasında kaçıncı sırada olduklarını öğrenebilecek. KPSS branş sıralaması bilgileri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleniyor. Adayların sorgulama işlemi için sisteme kişisel bilgileriyle giriş yapması gerekiyor.
2026 KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
Evet. ÖSYM, 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarının açıklandığını duyurdu.
Böylece KPSS Lisans sınavına katılan adayların uzun süredir beklediği branş sıralaması bilgileri erişime açılmış oldu.
Branş bazında sıralama sayesinde adaylar yalnızca Türkiye genelindeki başarı durumlarını değil, kendi mezuniyet alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki konumlarını da görebiliyor.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
2026 KPSS Lisans branş sıralaması sorgulama işlemi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. ÖSYM AİS sistemi güncel olarak aday işlemlerine hizmet vermeye devam ediyor.
Adaylar şu adımları izleyebilir:
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapın.
T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifrenizi kullanarak oturum açın.
İşlemler arasından 2026-KPSS Lisans sınavını seçin.
Sınava ait Branş Bazında Sıralama bölümünü açın.
Mezuniyet alanınıza ait branş sıralaması bilgisini görüntüleyin.
Adaylar böylece kendi eğitim alanlarında kaçıncı sırada bulunduklarını öğrenebilecek.
ÖSYM AİS KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA
KPSS branş bazında sıralamalar, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi'ndeki standart sınav sonuçlarından farklı olarak Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleniyor.
Adayların sorgulama sırasında 2026 KPSS Lisans sınavını seçmesi ve ilgili branş sıralaması ekranına geçmesi gerekiyor.
ÖSYM AİS'e giriş işlemi adayın T.C. kimlik numarası ve kişisel şifresiyle gerçekleştiriliyor.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?
KPSS branş bazında sıralama, adayın kendi mezuniyet alanından sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumunu görmesini sağlayan bilgilendirme uygulamasıdır.
Örneğin bir aday kendi bölümünde sınava girenler arasında kaçıncı sırada olduğunu branş sıralaması üzerinden görebilir.
Bu bilgi özellikle kamu personeli alımları ve tercih dönemleri öncesinde adayların kendi alanlarındaki rekabet durumunu değerlendirmesine yardımcı oluyor.
Ancak branş sıralamasının doğrudan bir atama sonucu veya yerleştirme sırası olmadığı unutulmamalı.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI ATAMAYI BELİRLER Mİ?
Hayır. KPSS branş sıralaması tek başına adayın atanıp atanmayacağını belirlemiyor.
Kamu personeli alımlarında;
KPSS puanı,
açılan kadro sayısı,
nitelik kodları,
adayların tercihleri,
kurumların özel başvuru şartları
gibi birçok kriter dikkate alınıyor.
Bu nedenle adayın kendi branşındaki sıralaması önemli bir gösterge olsa da kesin atama sırası olarak değerlendirilmemeli.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI İLE TÜRKİYE GENELİ SIRALAMA AYNI MI?
Hayır. Türkiye geneli başarı sıralaması ile branş bazında sıralama farklı bilgiler veriyor.
Türkiye geneli başarı sıralaması, ilgili puan türündeki tüm adayların durumunu gösterirken branş sıralaması adayın kendi mezuniyet alanındaki adaylarla karşılaştırılmasına imkân tanıyor.
Bu nedenle adayların özellikle kendi bölümünden yapılabilecek personel alımlarını değerlendirirken branş sıralamasını da dikkate alması mümkün.
2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI?
ÖSYM, 2026 KPSS Lisans sonuçlarını 7 Ekim 2026 tarihinde açıklamıştı. Sonuçların ardından adayların en çok merak ettiği başlıklardan biri branş sıralamalarının ne zaman erişime açılacağı olmuştu.
ÖSYM'nin yeni duyurusuyla birlikte 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaları da adayların erişimine sunuldu.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDEN ÖNEMLİ?
Branş sıralaması, adayların özellikle kendi alanlarında yapılabilecek kamu personeli alımları öncesinde mevcut durumlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor.
Aday, aldığı KPSS puanının yanında aynı bölümden sınava giren adaylar arasındaki sırasını da görerek tercih stratejisini buna göre şekillendirebiliyor.
Bununla birlikte kadro sayıları ve taban puanlar her alım döneminde değişebildiği için branş sıralaması kesin yerleşme tahmini olarak değerlendirilmemeli.
2026 KPSS BRANŞ SIRALAMASI SSS
2026 KPSS Lisans branş sıralaması açıklandı mı?
Evet. ÖSYM, 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarını adayların erişimine açtı.
KPSS branş sıralaması nereden öğrenilir?
KPSS branş sıralaması ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilir.
KPSS branş sıralaması nasıl sorgulanır?
Adaylar ÖSYM AİS'e T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaptıktan sonra 2026 KPSS Lisans sınavını seçerek branş bazında sıralama bölümünü görüntüleyebilir.
KPSS'de kendi bölümümde kaçıncı olduğumu nasıl öğrenebilirim?
ÖSYM AİS'te yer alan branş bazında sıralama ekranı üzerinden kendi mezuniyet alanınızdaki başarı sıranızı görebilirsiniz.
Branş sıralaması atama sırası mı?
Hayır. Branş sıralaması bilgilendirme amacı taşıyor. Atamalarda kadro sayısı, KPSS puanı, tercih şartları ve diğer kriterler dikkate alınıyor.
KPSS branş sıralaması değişir mi?
Eğitim bilgilerinde yapılan güncellemeler veya ÖSYM'nin daha sonraki veri güncellemeleri doğrultusunda branş sıralamalarında değişiklik yaşanabilir.
KPSS branş sıralaması hangi sistemden görüntülenir?
Sıralamalar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenir.