KYK BURS VE KREDİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? KYK ödemeleri ne zaman yapılacak?

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Yeni burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de geçmiş aylara ilişkin ödemelerin toplu yapılıp yapılmayacağı.



İlk ödeme döneminde hangi ayların kapsanacağı ve ödemelerin toplu şekilde yapılıp yapılmayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklayacağı ödeme takvimiyle kesinleşecek.



Bu nedenle resmi ödeme duyurusu gelmeden herhangi bir ay veya ödeme tutarı için kesin ifade kullanmak doğru olmayacaktır.



KYK BURSU HANGİ BANKAYA YATIYOR?



KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri öğrenciler adına tanımlanan hesaplar üzerinden gerçekleştiriliyor.



Sonuçların açıklanmasının ardından burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin banka ve ödeme işlemlerine ilişkin ayrıntılar da duyuruluyor.