KYK BURSU KİMLERE ÇIKAR? İşte burs alma şansını artıran kriterler ve öncelikli gruplar

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen KYK bursları, yükseköğrenim gören öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla veriliyor. Ancak başvuru yapan her öğrenci burs almaya hak kazanamıyor. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin ekonomik durumu, aile gelir bilgileri ve çeşitli resmi kurumlardan alınan veriler inceleniyor. Bu incelemelerin ardından bazı öğrenciler burs alırken, bazı öğrenciler ise öğrenim kredisine yönlendiriliyor.