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KYK BURSU KİMLERE ÇIKAR? İşte burs alma şansını artıran kriterler ve öncelikli gruplar

12.10.2026 - 11:09Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

KYK bursu kimlere çıkar? KYK burs alma şartları neler? Her başvuru yapan öğrenci burs alabilir mi? KYK bursu ile öğrenim kredisi arasındaki fark nedir? 2026-2027 dönemi KYK burs ve kredi başvurularının başlamasının ardından öğrenciler en çok bu soruların yanıtını araştırıyor. Özellikle ilk kez üniversiteye başlayan öğrenciler, burs alma ihtimalini artıran kriterleri merak ediyor. Peki KYK bursu kimlere veriliyor? İşte burs değerlendirmelerinde öne çıkan gruplar ve dikkat edilen kriterler...

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1KYK BURSU KİMLERE ÇIKAR? İşte burs alma şansını artıran kriterler ve öncelikli gruplar

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen KYK bursları, yükseköğrenim gören öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla veriliyor. Ancak başvuru yapan her öğrenci burs almaya hak kazanamıyor. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin ekonomik durumu, aile gelir bilgileri ve çeşitli resmi kurumlardan alınan veriler inceleniyor. Bu incelemelerin ardından bazı öğrenciler burs alırken, bazı öğrenciler ise öğrenim kredisine yönlendiriliyor.

2KYK BURSU KİMLERE ÇIKAR? İşte burs alma şansını artıran kriterler ve öncelikli gruplar

KYK BURSU KİMLERE ÇIKAR?


KYK bursu verilirken öğrencilerin maddi ve sosyal durumları dikkate alınıyor. Özellikle gelir düzeyi düşük ailelerden gelen öğrenciler değerlendirmelerde daha avantajlı konumda bulunuyor. Bunun yanında belirli gruplara öncelik tanınıyor.

3KYK BURSU KİMLERE ÇIKAR? İşte burs alma şansını artıran kriterler ve öncelikli gruplar

KYK BURSUNDA ÖNCELİKLİ GRUPLAR KİMLER?


KYK burs değerlendirmelerinde öncelikli kabul edilen gruplar arasında şu öğrenciler yer alıyor:

Şehit çocukları
Şehit eşleri
Gazi çocukları
Gazi öğrenciler
Anne ve babasını kaybetmiş öğrenciler
Devlet korumasında yetişen gençler
Engelli öğrenciler
Milli sporcular
Dar gelirli ailelerin çocukları

Bu gruplarda yer alan öğrencilerin burs alma ihtimali diğer adaylara göre daha yüksek olabiliyor.

4KYK BURSU KİMLERE ÇIKAR? İşte burs alma şansını artıran kriterler ve öncelikli gruplar

AİLE GELİRİ BURS ALMADA ETKİLİ Mİ?


Evet. KYK burs değerlendirmelerinde öğrencinin ailesinin ekonomik durumu önemli kriterlerden biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle aynı hanede yaşayan bireylerin gelir düzeyi, sosyal güvenceleri, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları gibi bilgiler ilgili kurumlar tarafından inceleniyor. Gelir seviyesi düşük öğrenciler burs değerlendirmelerinde daha avantajlı durumda bulunuyor.

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5KYK BURSU KİMLERE ÇIKAR? İşte burs alma şansını artıran kriterler ve öncelikli gruplar

HER BAŞVURU YAPAN BURS ALABİLİR Mİ?


Hayır. Başvuru yapan öğrencilerin tamamına burs verilmesi mümkün olmuyor.

Değerlendirme sonucunda öğrencilerin bir kısmı geri ödemesiz burs almaya hak kazanırken, diğer öğrencilere öğrenim kredisi verilebiliyor. Bu nedenle başvuru yapmak burs alınacağı anlamına gelmiyor.

6KYK BURSU KİMLERE ÇIKAR? İşte burs alma şansını artıran kriterler ve öncelikli gruplar

KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?


KYK bursu geri ödemesiz olarak veriliyor.

Öğrenim kredisi ise öğrencilik süresince alınan ancak mezuniyet sonrasında belirlenen koşullar çerçevesinde geri ödenen destek olarak uygulanıyor.

Başvuru yapan öğrenciler için değerlendirme sonucunda burs veya kredi kararı veriliyor.

7KYK BURSU KİMLERE ÇIKAR? İşte burs alma şansını artıran kriterler ve öncelikli gruplar

KYK BURS ALMA ŞANSINI ARTIRAN FAKTÖRLER NELER?


Uzmanlara göre aşağıdaki durumlar burs değerlendirmelerinde avantaj sağlayabiliyor:

Düşük gelirli ailede bulunmak
Anne veya babanın hayatta olmaması
Engelli raporuna sahip olmak
Devlet korumasında büyümüş olmak
Şehit veya gazi yakını olmak
Milli sporcu statüsünde bulunmak

Başvurularda verilen bilgilerin resmi kurum kayıtlarıyla karşılaştırıldığı için tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde girilmesi gerekiyor.

8KYK BURSU KİMLERE ÇIKAR? İşte burs alma şansını artıran kriterler ve öncelikli gruplar

KYK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak. Sonuçların ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor. Öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

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