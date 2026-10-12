SON DAKİKA: KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI! 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?
KYK burs başvuruları başladı! Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığından açıklama geldi. Bakan Osman Aşkın Bak, başvuruların 12 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladığını duyurdu. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır, e-Devlet KYK burs başvuru ekranı nerede? 2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi hangi gün? KYK burs başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? KYK bursu ne kadar, 2026-2027 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK burs başvuru tarihleri, başvuru adımları, güncel burs miktarları ve öğrencilerin bilmesi gereken tüm ayrıntılar...
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Üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlayan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvurularını almaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasının ardından KYK burs başvuru ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Üniversiteye bu yıl yerleşen öğrenciler, ara sınıflarda eğitimine devam edenler ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları için başvuru süreci resmen başladı. Başvuruların açılmasıyla birlikte "KYK burs başvuruları başladı mı?", "2026 KYK burs başvurusu nereden yapılır?", "KYK burs başvuruları için son gün ne zaman?", "KYK burs ve kredi başvurusu aynı anda mı yapılıyor?", "2026 KYK bursu kaç TL oldu?" ve "KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak?" soruları gündeme geldi. Öğrencilerin başvurularını belirlenen süre içerisinde tamamlaması ve e-Devlet sistemindeki öğrenim bilgilerini dikkatle kontrol etmesi gerekiyor. İşte 12-16 Ekim 2026 KYK burs ve kredi başvuru sürecine ilişkin merak edilenler...
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12 Ekim 2026 Pazartesi günü başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üniversite öğrencilerinin beklediği başvuru sürecinin açıldığını duyurdu.
Bakan Bak, öğrencilerin burs ve öğrenim kredisi başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebileceğini belirtti.
Bu açıklamayla birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuru takvimi netleşti.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR, SON GÜN HANGİ TARİH?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. 12 Ekim'de başlayan başvuru sürecinde öğrencilerin işlemlerini tamamlamak için beş günlük süreleri bulunuyor.
Başvurularını tamamlayan öğrenciler, başvuru süresi sona ermeden bilgilerini yeniden düzenleyebilecek. Bunun için e-Devlet üzerinden mevcut başvurunun güncellenmesi yeterli olacak.
Başvuru sırasında yaşanabilecek yoğunluk ve teknik sorunlar nedeniyle işlemlerin son güne bırakılmaması öneriliyor.
E-DEVLET KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor.
Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Ekranı
KYK burs başvurusu için izlenmesi gereken adımlar şöyle:
e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapın.
Arama bölümüne "Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazın.
Gençlik ve Spor Bakanlığına ait başvuru hizmetini seçin.
Açılan ekranda kişisel bilgilerinizi ve öğrenim bilgilerinizi kontrol edin.
Ekonomik, sosyal ve eğitim durumunuza ilişkin istenen alanları doldurun.
Başvuru formundaki bilgileri kontrol ederek işleminizi tamamlayın.
Başvurunuzun tamamlandığını sistem üzerinden doğrulayın.
e-Devlet şifresi bulunmayan öğrenciler PTT şubelerinden şifre alabilecek. Sisteme internet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza veya T.C. kimlik kartı kullanılarak da giriş yapılabilecek.
2026-2027 KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?
Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına belirli şartları taşıyan yükseköğretim öğrencileri katılabilecek.
Başvuru yapabilecek öğrenci grupları şöyle:
2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler.
Üniversite eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri.
Yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları.
İlgili mevzuattaki şartları taşıyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
Başvuru yapılması doğrudan burs veya öğrenim kredisi hakkı kazanıldığı anlamına gelmiyor. Öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumları değerlendirilerek burs veya kredi tahsisi gerçekleştiriliyor.
KYK BURS BAŞVURUSUNDA HANGİ BİLGİLERE DİKKAT EDİLMELİ?
Burs ve öğrenim kredisi başvurularında öğrencilerin e-Devlet sistemindeki öğrenim bilgilerinin doğru olması büyük önem taşıyor.
Öğrencilerin okul, bölüm ve sınıf bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden kontrol ediliyor.
Öğrenim bilgilerinde hata bulunan öğrencilerin üniversitelerinin öğrenci işleri birimine başvurarak gerekli düzeltmeleri yaptırması gerekiyor.
Ayrıca başvuru sırasında bildirilen ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılıyor.
Gerçeğe aykırı bilgi verdiği belirlenen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılabiliyor.
2026 KYK BURSU NE KADAR, LİSANS VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ KAÇ TL ALIYOR?
KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, üniversite öğrencilerinin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor.
Ocak 2026 itibarıyla geçerli olan aylık KYK burs ve kredi miktarları şöyle:
Önlisans ve Lisans: 4.000 TL
Yüksek Lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL
2026 yılı boyunca uygulanan bu tutarlar, burs ve öğrenim kredisi alan öğrenciler için geçerli bulunuyor.
2027 yılı KYK burs ve kredi zam oranı ise henüz açıklanmadı. Yeni tutarların belirlenmesi halinde öğrencilerin alacağı aylık ödeme miktarları da güncellenecek.
KYK BURSU KİMLERE ÖNCELİKLİ OLARAK VERİLİYOR?
KYK burs değerlendirmelerinde sosyal, ekonomik ve eğitim durumunun yanı sıra bazı özel koşullar da dikkate alınıyor. Öncelikli burs kapsamında değerlendirilen öğrenciler arasında şu gruplar bulunuyor:
Şehit ve gazi yakınlarından mevzuattaki şartları taşıyanlar.
Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engelli olduğu belirlenen öğrenciler.
Anne ve babasının her ikisi de vefat eden, ilgili şartları taşıyan öğrenciler.
Devlet korumasında yetişen ve belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler.
Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar.
Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun milli sporcular.
YKS Alan Yeterlilik Testi'nde ilgili puan türlerinde ham puan bazında ilk 100'e giren öğrenciler.
Öncelik durumları ilgili kamu kurumlarından alınan bilgilerle doğrulanıyor. Öğrencilerin bu durumlarını başvuru ekranında doğru şekilde beyan etmesi gerekiyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ilan edilmedi.
Başvuruların 16 Ekim'de tamamlanmasının ardından öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler değerlendirilecek.
Değerlendirme işlemleri tamamlandığında sonuçlar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin sonuç ekranında belirtilen işlemleri takip etmesi gerekecek.
KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
KYK bursu, şartları sağlayan üniversite öğrencilerine verilen ve normal koşullarda geri ödemesi bulunmayan maddi destek olarak tanımlanıyor.
KYK öğrenim kredisi ise öğrencilere eğitim süreleri boyunca sağlanan ve daha sonra geri ödenmesi gereken finansal destek niteliği taşıyor.
Burs ve kredi başvuruları aynı ekran üzerinden birlikte alınıyor. Öğrencilere yapılan değerlendirme sonucunda burs veya öğrenim kredisi tahsis ediliyor. Bir öğrenci aynı dönemde hem KYK bursu hem de KYK öğrenim kredisi alamıyor.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandıktan sonra hak kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor.
Taahhütname onayı tamamlanmayan öğrencilere ödeme yapılmıyor.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün uygulamasına göre ilk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, eğitim öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren hesaplanıyor.
Düzenli burs ve kredi ödemeleri ise T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.
2026-2027 döneminde ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ilk ödeme takvimi ayrıca duyurulacak.
KYK BURS BAŞVURULARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
1. KYK burs başvuruları başladı mı?
Evet. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12 Ekim 2026 Pazartesi günü başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.
2. 2026 KYK burs başvuruları ne zaman sona erecek?
KYK burs ve kredi başvurularında son tarih 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59 olarak açıklandı.
3. KYK burs başvurusu nereden yapılır?
Öğrenciler e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra "Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmetini kullanarak başvuru yapabilir.
Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Ekranı
4. KYK bursu almak için ayrı, kredi almak için ayrı başvuru mu yapılır?
Hayır. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları aynı e-Devlet ekranı üzerinden birlikte alınıyor.
5. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler KYK bursuna başvurabilir mi?
Evet. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler başvuru yapabiliyor.
6. Ara sınıf öğrencileri KYK burs başvurusu yapabilir mi?
Evet. Üniversitede eğitimine devam eden ve başvuru koşullarını karşılayan ara sınıf öğrencileri de KYK burs ve öğrenim kredisine başvurabiliyor.
7. KYK burs başvurusu için gelir şartı var mı?
Başvurular değerlendirilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu dikkate alınıyor. Burs tahsisinde sosyal koşullar ve başarı bilgileri de belirleyici oluyor. Her başvuranın otomatik olarak burs kazanmasını sağlayan tek bir gelir sınırı bulunmuyor.
8. KYK burs başvurusu yapıldıktan sonra bilgiler değiştirilebilir mi?
Evet. Öğrenciler başvurularını 16 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden güncelleyebilir.
9. KYK burs başvurusu için belge teslim etmek gerekiyor mu?
Başvurular elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Öncelikli burs kapsamında beyan edilen özel durumlar genellikle ilgili kamu kurumlarından elektronik olarak doğrulanıyor. Yurt dışında öğrenim gören bazı öğrenciler için ek belge işlemleri gerekebiliyor.
10. KYK bursu geri ödemeli mi?
KYK bursu normal koşullarda geri ödemesizdir. Öğrenim kredisi ise geri ödenmesi gereken bir destektir. Gerçeğe aykırı beyan gibi mevzuatta düzenlenen özel durumlar ayrıca değerlendirilir.
11. KYK burs sonuçları açıklandı mı?
Hayır. 12 Ekim 2026 itibarıyla başvuru süreci devam ediyor. Sonuçlar, başvuruların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.
12. KYK bursu kazanan öğrencilerin ne yapması gerekiyor?
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin sonuçlar açıklandıktan sonra belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor. Bu işlem tamamlanmadan ödeme yapılmıyor.
13. KYK burs başvurusu için yardım nereden alınabilir?
Başvuru sırasında sorun yaşayan öğrenciler ALO GSB 444 0 472 çağrı merkezinden destek alabilir.