SON DAKİKA: KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI! 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

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1. KYK burs başvuruları başladı mı?

Evet. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12 Ekim 2026 Pazartesi günü başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.



2. 2026 KYK burs başvuruları ne zaman sona erecek?

KYK burs ve kredi başvurularında son tarih 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59 olarak açıklandı.



3. KYK burs başvurusu nereden yapılır?

Öğrenciler e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra "Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmetini kullanarak başvuru yapabilir.

Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Ekranı



4. KYK bursu almak için ayrı, kredi almak için ayrı başvuru mu yapılır?

Hayır. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları aynı e-Devlet ekranı üzerinden birlikte alınıyor.



5. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler KYK bursuna başvurabilir mi?

Evet. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler başvuru yapabiliyor.



6. Ara sınıf öğrencileri KYK burs başvurusu yapabilir mi?

Evet. Üniversitede eğitimine devam eden ve başvuru koşullarını karşılayan ara sınıf öğrencileri de KYK burs ve öğrenim kredisine başvurabiliyor.



7. KYK burs başvurusu için gelir şartı var mı?

Başvurular değerlendirilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu dikkate alınıyor. Burs tahsisinde sosyal koşullar ve başarı bilgileri de belirleyici oluyor. Her başvuranın otomatik olarak burs kazanmasını sağlayan tek bir gelir sınırı bulunmuyor.



8. KYK burs başvurusu yapıldıktan sonra bilgiler değiştirilebilir mi?

Evet. Öğrenciler başvurularını 16 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden güncelleyebilir.



9. KYK burs başvurusu için belge teslim etmek gerekiyor mu?

Başvurular elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Öncelikli burs kapsamında beyan edilen özel durumlar genellikle ilgili kamu kurumlarından elektronik olarak doğrulanıyor. Yurt dışında öğrenim gören bazı öğrenciler için ek belge işlemleri gerekebiliyor.



10. KYK bursu geri ödemeli mi?

KYK bursu normal koşullarda geri ödemesizdir. Öğrenim kredisi ise geri ödenmesi gereken bir destektir. Gerçeğe aykırı beyan gibi mevzuatta düzenlenen özel durumlar ayrıca değerlendirilir.



11. KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Hayır. 12 Ekim 2026 itibarıyla başvuru süreci devam ediyor. Sonuçlar, başvuruların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.



12. KYK bursu kazanan öğrencilerin ne yapması gerekiyor?

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin sonuçlar açıklandıktan sonra belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor. Bu işlem tamamlanmadan ödeme yapılmıyor.



13. KYK burs başvurusu için yardım nereden alınabilir?

Başvuru sırasında sorun yaşayan öğrenciler ALO GSB 444 0 472 çağrı merkezinden destek alabilir.