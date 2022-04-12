Oruç tutarken tok tutuyor, gün boyunca susatmıyor! En az 25 dakika...

YEMEKLERİ ÇOK ÇİĞNEYİN

Sahurda siyah çay ya da kahve içmenin vücutta depo edilen suyun daha hızlı atılmasına neden olabileceğini söyleyen Özkazanç, bu nedenle çay ve kahvenin sahur yerine iftar sonrasında tüketilmesinin daha doğru bir seçim olacağını söyleyip şöyle devam etti: "Sahurda hem yüksek sıvı almak hem de öğünü hızlı yemek, ertesi gün oruç sürecinde midenizde hazımsızlık ve gaz oluşumuna neden olur. Yiyecekleri çok çiğnemek, sahurdan sonra rahat uyumanızı sağlayacaktır. Uykuya son lokmanızı aldıktan en az 25- 30 dakika sonra hazırlanın."