Önyargıları yıktı Kayserililere bir ilki gösterdi! Yüzlerce erkek öğrencinin içinde tek başına hayalinin peşinden gidiyor
Kayseri'de motor ustası babası Ercan Andaç’ın işletmesinde küçük yaşlardan itibaren mesleğine ilgi duyan Songül Andaç (15), lisede Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü’nü tercih etti. Hem 109 öğrencinin olduğu bölümün, hem de kentin bu alanda eğitim gören ilk ve tek kız öğrencisi olan Andaç, “Çocukluğumdan beri insanlar kız olduğum için bana sürekli, ‘Sen kızsın, senin sanayide ne işin var’ dedi. Ben onların hiçbirini dinlemedim" dedi.
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-
• 18 Mart 2025 - 10:48 • Son Güncelleme:
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-
• 18 Mart 2025 - 10:48 • Son Güncelleme: