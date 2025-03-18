Önyargıları yıktı Kayserililere bir ilki gösterdi! Yüzlerce erkek öğrencinin içinde tek başına hayalinin peşinden gidiyor

Ben onların hiçbirini dinlemedim. Meslek lisesini ve bu bölümü kendi isteğimle tercih ettim. İlk başta ailem de bu duruma karşıydı ve soğuktu. Sonradan hepsi çok iyi destek oldu. Şu an onların desteğini her zaman hissediyorum. Öğretmenlerim de beni çok destekliyor" ifadelerini kullandı.