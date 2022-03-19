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MagazinÖnder Öztarhan, Aslı Enver ile aşk sorularına bakın nasıl karşılık verdi!
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• 19 Mart 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:

Önder Öztarhan, Aslı Enver ile aşk sorularına bakın nasıl karşılık verdi!

Popçu Murat Boz'la bir dargın bir barışık beraberliği 2019 yılında evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver (37), kendisinden 12 yaş büyük iş insanı Önder Öztarhan'la dört aydır gözlerden uzak birliktelik sürdürüyor. Çeşme'de baş başa çıktıkları yemekte aşkları belgelenen ikiliden Enver, ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuştu. Ünlü oyuncudan iki gün sonra objektiflere yansıyan Öztarhan ise ısrarlı aşk sorularına bakın nasıl karşılık verdi...

• 19 Mart 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:
1Önder Öztarhan, Aslı Enver ile aşk sorularına bakın nasıl karşılık verdi
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Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde Etiler’de sinema salonu çıkışı görüntülenmişti. Başrolü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı, dijital platformda yayınlanacak ‘Sen Yaşamaya Bak’ filminin özel gösterimi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

2ASLI AŞKI BÖYLE İTİRAF ETTİ

ASLI AŞKI BÖYLE İTİRAF ETTİ

Sevgilisi Önder Öztarhan ile Çeşme tatilinde fotoğraflarının basına yansıdığı hatırlatılan 37 yaşındaki güzel, “İlişkiniz tekrardan hayırlı olsun. Nasıl gidiyor ilişkiniz? Evlilik düşüncesi var mı? Evlilik teklifi aldığınıza dair haberler de var?” sorusuna, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun” karşılığını vermişti.

3Önder Öztarhan, Aslı Enver ile aşk sorularına bakın nasıl karşılık verdi

Görüntülenmemek için dört aydır gözlerden uzak mekanlarda buluşan çiftten Aslı Enver, Çeşme tatilinden de bahsetmiş, “Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum” ifadelerini kullanmıştı.

4YÜZÜ GÜLÜYOR

YÜZÜ GÜLÜYOR

Son olarak 2020 yılında yayınlanan 'Babil' dizisinde 'Ayşe' karakterini canlandıran oyuncu, basın mensuplarının "Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba” yorumuna ise gülerek “Çok teşekkür ederim” demişti.

5SADECE BAŞINI SALLADI

SADECE BAŞINI SALLADI

Aslı Enver'in yeni birlikteliği hakkında sessizliğini bozmasının ardından sevgilisi Önder Öztarhan da geçtiğimiz gece Arnavutköy’de trafikte görüntülendi.

6Önder Öztarhan, Aslı Enver ile aşk sorularına bakın nasıl karşılık verdi

Basın mensuplarının “Aslı Hanım ilişkiniz hakkında konuştu, 'Mutluyum' dedi. Siz neler söylemek istersiniz? Geçtiğimiz haftalarda da Çeşme’de tatil yaptınız” sorularına, sadece başını sallayarak cevap verdi.

7YİNE SESSİZ

YİNE SESSİZ

Muhabirlerin yeni ilişkisi hakkında ısrarlı sorularına rağmen her zaman olduğu gibi ağzını bıçak açmayan 49 yaşındaki iş insanı, “Trafik açıldı” diyerek, evinin yolunu tuttu. Hüseyin Altun/Milliyet

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Önder Öztarhan, Aslı Enver ile aşk sorularına bakın nasıl karşılık verdi!

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