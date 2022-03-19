Önder Öztarhan, Aslı Enver ile aşk sorularına bakın nasıl karşılık verdi!

ASLI AŞKI BÖYLE İTİRAF ETTİ

Sevgilisi Önder Öztarhan ile Çeşme tatilinde fotoğraflarının basına yansıdığı hatırlatılan 37 yaşındaki güzel, “İlişkiniz tekrardan hayırlı olsun. Nasıl gidiyor ilişkiniz? Evlilik düşüncesi var mı? Evlilik teklifi aldığınıza dair haberler de var?” sorusuna, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun” karşılığını vermişti.