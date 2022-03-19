• 19 Mart 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:
Önder Öztarhan, Aslı Enver ile aşk sorularına bakın nasıl karşılık verdi!
Popçu Murat Boz'la bir dargın bir barışık beraberliği 2019 yılında evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver (37), kendisinden 12 yaş büyük iş insanı Önder Öztarhan'la dört aydır gözlerden uzak birliktelik sürdürüyor. Çeşme'de baş başa çıktıkları yemekte aşkları belgelenen ikiliden Enver, ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuştu. Ünlü oyuncudan iki gün sonra objektiflere yansıyan Öztarhan ise ısrarlı aşk sorularına bakın nasıl karşılık verdi...
• 19 Mart 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:
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Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde Etiler’de sinema salonu çıkışı görüntülenmişti. Başrolü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı, dijital platformda yayınlanacak ‘Sen Yaşamaya Bak’ filminin özel gösterimi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.
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ASLI AŞKI BÖYLE İTİRAF ETTİ
Sevgilisi Önder Öztarhan ile Çeşme tatilinde fotoğraflarının basına yansıdığı hatırlatılan 37 yaşındaki güzel, “İlişkiniz tekrardan hayırlı olsun. Nasıl gidiyor ilişkiniz? Evlilik düşüncesi var mı? Evlilik teklifi aldığınıza dair haberler de var?” sorusuna, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun” karşılığını vermişti.
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