Ölmüş babaya Kurban bayramı mesajları 2025! Babasız bayram geçirenlere duygusal mesajlar





Sen baba diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç? Canım babam bu bayramda da sensizim.



Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir Kurban Bayramı daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.



Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Bayramın mübarek olsun babacığım.Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam.



Allah mekânını cennet eylesin. Bayramın mübarek olsun.



Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam. Bayramını kutlarım babam.