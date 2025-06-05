Ölmüş babaya Kurban bayramı mesajları 2025! Babasız bayram geçirenlere duygusal mesajlar

BABASINI KAYBEDENLERE, ŞEHİT BABALARA EN DUYGUSAL BAYRAM MESAJLARI
Bugün bayram baba, hadi kalk yattığın yerden. Ben usulca sokulup yanına, Ellerinden öpeyim her bayram olduğu gibi.
Bugünün hatırına benim hatırıma, uyan baba bugün bayram, gelinmesi imkansız yolların, ucundasın bilirim ama bugün bayram uyan baba!
Senin yokluğunun ilk bayramıydı, evde sevinç değil hüzün vardı. Öpemedik annemin elini. Ben bayramı seninle unuttum babam!
Bayram mutluluk diyorlar. Sevinç neşe güzellik diyorlar. Hadi gül, kucaklaş bak bayram diyorlar. Ben bayramı seninle unuttum babam!
Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir. Bu bayramda da seni içimizde hissediyoruz, bayramını kutlarım.