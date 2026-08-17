OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2026? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi
Okulların açılmasına kaç gün kaldı sorusu, yaz tatilinin sonlarına yaklaşılırken öğrenciler ve velilerin gündeminde. Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. 12 Ağustos 2026 itibarıyla okulların açılmasına 33 gün kaldı. Peki okullar ne zaman açılacak, uyum haftası hangi tarihte başlayacak, 15 tatil ne zaman? İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi...
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Yaz tatili başlarken üç ay çok uzun görünüyordu. Ağustos ayının ortasına yaklaşınca ise takvim bir anda hızlanmaya başladı. Öğrenciler tatilin kalan günlerini sayarken velilerin gündeminde okul alışverişi, kırtasiye, servis ve yeni dönem hazırlıkları var.
Google'da da aynı soru giderek daha fazla soruluyor:
Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
Cevabı artık net.
Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak.
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?
Bugün 17 Ağustos 2026.
Okullarda birinci dönem ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Buna göre:
Okulların açılmasına 28 gün kaldı.
Yani öğrenciler için yaz tatilinde yaklaşık bir aylık süre daha bulunuyor.
Bu süre her geçen gün azalacağı için “okulların açılmasına kaç gün kaldı?” hesabı da günlük olarak değişecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2026?
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde genel olarak yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi 14 Eylül olacak.
1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bazı öğrenciler için okul zili daha erken çalacak.
MEB'in takvimine göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Bu öğrencilerin okula uyum sürecini desteklemek amacıyla düzenlenen program, normal ders başlangıcından bir hafta önce yapılacak.
17 Ağustos itibarıyla uyum eğitimlerinin başlamasına 21 gün kaldı.
5. VE 9. SINIFLAR İÇİN UYUM ÇALIŞMASI YAPILACAK MI?
Evet.
MEB'in açıklamasına göre ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5. sınıfa başlayacak öğrenciler ile ortaöğretimde hazırlık ve 9. sınıfa başlayacak öğrenciler için rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek. Pansiyonda kalacak öğrenciler de bu kapsama dahil olacak.
Amaç, öğrencilerin yeni okul ortamına ve okulun işleyişine daha hızlı uyum sağlaması.
ÖĞRETMENLER OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrencilerden önce öğretmenler okula dönecek.
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesindeki mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.
Öğretmenler yeni eğitim yılı hazırlıklarını bu tarihten itibaren sürdürecek.
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI 2026 SAYAÇ
17 Ağustos 2026 tarihi esas alındığında:
Okulların açılacağı tarih: 14 Eylül 2026 Pazartesi
Kalan süre: 28 gün
1. sınıf ve okul öncesi uyum haftası: 7-11 Eylül 2026
Öğretmenlerin mesleki çalışma başlangıcı: 1 Eylül 2026
Bu nedenle “okulların açılmasına kaç gün kaldı 2026?” sorusunun bugünkü cevabı 28 gün.
2026-2027 1. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler yaklaşık dört aylık eğitimin ardından yarıyıl tatiline çıkacak.
2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Yeni eğitim yılının ilk ara tatili kasım ayında yapılacak.
MEB takvimine göre birinci dönem ara tatili:
16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler derslere 23 Kasım Pazartesi günü yeniden dönecek.
15 TATİL NE ZAMAN 2027?
Öğrencilerin “15 tatil” olarak bildiği yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak.
Tatil 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemdeki ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2027?
Yeni eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.
2026-2027 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
MEB'in açıkladığı takvim kısaca şöyle:
1 Eylül 2026: Öğretmenlerin mesleki çalışmaları başlayacak
7-11 Eylül 2026: Okul öncesi ve 1. sınıflar için uyum eğitimi
14 Eylül 2026: Okullar açılacak, birinci dönem başlayacak
16-20 Kasım 2026: Birinci dönem ara tatili
22 Ocak 2027: Birinci dönem sona erecek
25 Ocak-5 Şubat 2027: Yarıyıl tatili
8 Şubat 2027: İkinci dönem başlayacak
8-12 Mart 2027: İkinci dönem ara tatili
25 Haziran 2027: Okullar kapanacak
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?
Bir kez daha en çok merak edilen sorunun cevabını verelim:
17 Ağustos 2026 Perşembe itibarıyla okulların açılmasına 28 gün kaldı.
Normal eğitim 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uygulanacak uyum eğitimi ise 7 Eylül'de başlayacak.
Kısacası yaz tatili henüz bitmedi ama takvim artık geri saymaya başladı.