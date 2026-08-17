OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2026? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

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Bugün 17 Ağustos 2026.

Okullarda birinci dönem ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Buna göre:

Okulların açılmasına 28 gün kaldı.

Yani öğrenciler için yaz tatilinde yaklaşık bir aylık süre daha bulunuyor.



Bu süre her geçen gün azalacağı için “okulların açılmasına kaç gün kaldı?” hesabı da günlük olarak değişecek.