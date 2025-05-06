O kurstan sonra hayatı değişti! Yıllarca ev hanımı olan kadın, şimdi dünyaya ürün satıyor
Kadın girişimci Aysel Özcan (45) tarafından Burdur'da kurulan atölyede kadınların ürettiği bocce topları, Fransa'ya ihraç ediliyor. İŞKUR tarafından verilen ücretsiz kursla dikiş yapmayı öğrenen kadın girişimci Aysel Özcan, "6 yıl önce Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin İŞKUR aracılığı ile açmış olduğu iş başı eğitim kursunda futbol topu dikmeyi öğrendim. Daha sonra bocce topunu dikmeyi öğrendim. 2024 yılına kadar üniversite bünyesinde çalıştım. Oradan ayrıldıktan sonra kendi iş yerimi açtım. Atölyemde 9 işçim var. Evlerde çalışan 60'a yakın kapamacı kadın var" dedi. İşte kadın girişimcinin örnek hikayesi
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-
• 06 Mayıs 2025 - 12:00 • Son Güncelleme:
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-
• 06 Mayıs 2025 - 12:00 • Son Güncelleme: