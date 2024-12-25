Nevşehir'de, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğlu'na, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu

Paris'e ilk gittiğimde bana şöyle bir cümle kurdular; ‘Eğer sen buraya düz yağlıboya ile yaptığın resimlerle gelseydin bu kadar çok dikkat çekmezdin ama bu yaptığın teknik çok farklı, çok sıra dışı' dediler. Paris'te çok fazla eserim satıldı ve çok fazla ilgi gördü” ifadelerini kulandı.