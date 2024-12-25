Nevşehir'de, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğlu'na, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu
Nevşehir'de Ressam Zeliha Bazoğlu'nun yaklaşık 100 yıllık kanaviçe ve danteller ile yaptığı tablolar uluslararası sergilerde ilgi odağı oldu. Anneannesinin çeyiz sandığında bulduklarıyla sanat yolcuğuna yeni bir bakış kazandıran Zeliha Bazoğlu, 'Anneannem de köyün terzisiymiş. O da böyle kumaşlarla çok uğraşırmış, çok güzel dikişler yaparmış. Aynı yetenek bana da geçmiş' dedi.
• 25 Aralık 2024 - 13:41 • Son Güncelleme:
• 25 Aralık 2024 - 13:41 • Son Güncelleme: