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GündemNevşehir'de, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğlu'na, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu
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Nevşehir'de, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğlu'na, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu

Nevşehir'de Ressam Zeliha Bazoğlu'nun yaklaşık 100 yıllık kanaviçe ve danteller ile yaptığı tablolar uluslararası sergilerde ilgi odağı oldu. Anneannesinin çeyiz sandığında bulduklarıyla sanat yolcuğuna yeni bir bakış kazandıran Zeliha Bazoğlu, 'Anneannem de köyün terzisiymiş. O da böyle kumaşlarla çok uğraşırmış, çok güzel dikişler yaparmış. Aynı yetenek bana da geçmiş' dedi.

• 25 Aralık 2024 - 13:41 • Son Güncelleme:
• 25 Aralık 2024 - 13:41 • Son Güncelleme:
1Nevşehirde, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğluna, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu

Nevşehir Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni ve Ressam Zeliha Bazoğlu, 2012'de anneannesi Bahriye Sarıgül'ün çeyiz sandığını açtığında sanata bakış açışı değişti.

2Nevşehirde, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğluna, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu

Bazoğlu, anneannesinin sandığında kendisine miras kalan yaklaşık 100 yıllık kanaviçeler ve dantellerle kendisine yeni bir tarz oluşturdu.

3Nevşehirde, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğluna, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu

Selanik göçmeni olduklarını söyleyen Bazoğlu, “Yağlı boya fırçanın dışına çıkabilecek malzemeler beni çok cezbetti. Çünkü ben dokunsallığı çok seviyorum.

4Nevşehirde, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğluna, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu

Dokunarak, hissederek daha çok karşı tarafa da yaptığımız işi hissettirebildiğimizi düşünüyorum. Bu dokunsallığın böyle kumaşlarla verilebileceğini düşündüm.

5Nevşehirde, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğluna, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu

Anneannem de köyün terzisiymiş. O da böyle kumaşlarla çok uğraşırmış, çok güzel dikişler yaparmış. Aynı yetenek bana da geçmiş.

6Nevşehirde, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğluna, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu

Ben de böyle kumaşın etkisini çok seviyorum ve bunu resimlerimde kullanmak istedim. Önce düz kumaşlarla başladım, ondan sonra anneannemin çeyiz sandığından çıkan kanepeleri bu kumaşlara dahil ettim.

7Nevşehirde, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğluna, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu

Böylelikle bu tekniği geliştirmiş oldum ve bu tekniğin dünyada ilk olduğunu düşünüyorum. Kumaş kullanan, tekstille yağlı boyayı kullanan sanatçı arkadaşlarım var ama herkesin tarzı çok farklı.

8Nevşehirde, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğluna, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu

Gelecek nesilleri bu eserlerle buluşturarak o dokunsallığı sağlayarak, o hissetmeyi sağlayarak onların da ruhunu besleyeceğini düşünüyorum. Zamanında yapılan bu işler çok yavaş yavaş, böyle hayaller kurularak o gaz lambalarının ışığında çok zor şartlarda ve tek tek yapılan işler.

9Nevşehirde, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğluna, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu

Onları bugüne taşıyıp, bugün bu yağlı boyalarla ve portrelerle birleştirip gelecek nesillere aktarmak beni çok heyecanlandırdığı için yeni eser üretimini de her zaman teşvik ediyor” dedi.

10Nevşehirde, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğluna, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu

Eserlerinin Türkiye dışında da sergilendiğini söyleyen Bazoğlu, “Eserlerim üç yıldır Kapadokya bölgesinde bulunan ve dünyanın ilk yer altı müzesi olan Güray Müze'nin koleksiyonunda sergilenmekte. Aynı zamanda son bir yılda yedi defa Paris'te sergilerim oldu.

11Nevşehirde, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğluna, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu

Paris'e ilk gittiğimde bana şöyle bir cümle kurdular; ‘Eğer sen buraya düz yağlıboya ile yaptığın resimlerle gelseydin bu kadar çok dikkat çekmezdin ama bu yaptığın teknik çok farklı, çok sıra dışı' dediler. Paris'te çok fazla eserim satıldı ve çok fazla ilgi gördü” ifadelerini kulandı.

12Nevşehirde, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğluna, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu

Savaştaki ülke çocuklarını ve Anadolu kadınlarının portrelerini çalıştığını söyleyen Ressam Zeliha Bazoğlu, “Savaş çocuklarının o gözlerindeki ışık tüm dünyaya yayılsın istiyorum” dedi.

13Nevşehirde, görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Bazoğluna, anneannesinin çeyiz sandığı ilham kaynağı oldu

2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali için ‘Gelenekten Geleceğe', ‘Hüzün Çiçekleri' ve ‘Anadolu Kadınları' isimleriyle üç ayrı koleksiyon hazırladığını söyleyen Bazoğlu, önümüzdeki yıl içinde Türkiye'de 7 şehirde sergi açmayı hedeflediğini belirtti.