Netanyahu savaş kabinesini feshetti
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları 255 gündür devam ederken, dünya gözlerini yeni bir gerilimin patlak verdiği İsrail-Lübnan sınırına çevirdi. Uzmanlar Lübnan'ın güney sınırında yapılacak bir yanlış hesaplamanın daha geniş bir çatışmayı tetikleyebileceği yönünde "çok gerçek" bir risk olduğunu hatırlatırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün savaş kabinesini feshetti.
• 17 Haziran 2024 - 11:34 • Son Güncelleme:
• 17 Haziran 2024 - 11:34 • Son Güncelleme: