Nemrut Dağı’ndaki 2 bin yıllık mirasa nano dokunuş

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Uygulamaların geçmiş yıllardaki sonuçlarının yeni çalışmalar için yol gösterici olduğunu belirten Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı, " 2022 yılında yaptığımız bu çalışmalar gayet iyi sonuçlar verdi. Bu amaçla tekrardan 2025 yılında 5 yıl sürecek, artık heykel başlarında yapacağımız çalışmaları başlattık. 2025 yılında Antiochos başı ve kartal başlarını her iki terasta, doğu terasında ve batı terasında uyguladık. Sağlamlaştırma işlemlerini gerçekleştirdik. Bu yıl gelip kontrol ettiğimizde onlarda da her şeyin yolunda olduğunu, yaptığımız çalışmaların sonuç verdiğini gördük. 2026 yılında Kommagene Tyche başı ve Zeus başlarını seçtik. Her iki terasta sağlamlaştırma çalışmalarımızı, en azından nano teknolojik çalışmalarımızı şu anda bitirdik. Özellikle kireç taşı heykellerin yüzeyindeki derin çatlaklardan su girişini önlemek amacıyla şu an dolgu işlemlerimizi yapıyoruz" dedi.