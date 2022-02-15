Naomi Campbell ismini sır gibi saklıyordu! "O evlatlık değil, benim kızım!"

Her ne kadar 50 yaşına gelmiş olsa da Campbell'ın hamile kalarak yani doğal yöntemle de bebek sahibi olabileceği göz önüne alınıyor. Ancak bu çok nadir rastlanan bir durum. Bir kadının en doğurgan dönemi 30'lu yaşlarının ilk yarısına kadar sürüyor. 35'ten sonra ise hamile kalma olasılığı giderek düşüyor. Fakat buna rağmen Janet Jackson ve Eilla Al Mana gibi ünlüler de 50 yaşında hamile kalıp doğum yaparak herkesi şaşırtmıştı.