Naomi Campbell ismini sır gibi saklıyordu! "O evlatlık değil, benim kızım!"
50 yaşında anne olan ve herkesi şaşırtanNaomi Campbell, kızıyla ilgili ilk kez konuştu. Model, kızının adını bir sır gibi saklamaya devam etti. Ancak çok konuşulan bir konuya da açıklık getirdi. Ünlü model kızının evlatlık olup olmamasıyla ilgili konuştu.
50 yaşında ilk kez anne olup herkesi şaşırtan ünlü model, her ne kadar tüm ayrıntıları açıkça anlatmasa da ilk kez kızıyla ilgili konuştu. Model, kızının adını bir sır gibi saklamaya devam etti.
DEFİLEDEN BİRKAÇ HAFTA SONRA BEBEK SÜRPRİZİ
Moda dünyasının "yaşayan efsanelerinden biri" olarak nitelendirilen Naomi Campbell, geçen yıl, önce bir defileye çıktı. Birkaç hafta sonra da sosyal medya hesabından bir kız bebek sahibi olduğunu duyurdu. Defileye çıktığı gün hamilelikle ilgili hiçbir belirti göstermeyen Campbell'ın bu sürprizi de herkesi beklenenden çok daha fazla şaşırttı.
KIZIYLA KAPAK POZU VERDİ
Campbell'ın 50 yaşında olduğu düşünüldüğünde birçok kişi bu bebeğin, ünlü model tarafından evlat edinildiğine inandı. Az sayıda kişi de kız bebeğin, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini öne sürdü. İleri yaşta ilk kez anne olan Naomi Campbell, bu konuya şu ana kadar herhangi bir açıklık getirmedi. Fakat, Vogue dergisinin İngiltere sayısına, adını açıklamadığı kızıyla birlikte ilk kapak pozunu verdi. Bir de röportaj yapan Campbell, bebeğini evlat edinmediğini, önümüzdeki mayıs ayında ilk doğum gününü kutlayacak olan kızının kendi çocuğu olduğunu söyledi.
ÇEVRESİNDE ÇOK AZ SAYIDA İNSAN BİLİYORDU
Naomi Campbell, bir bebek sahibi olacağını da bir sır gibi sakladı. Top model, verdiği röportajda bu konuya da değindi. Sırrını çevresinde çok az sayıda insanın bildiğini söyledi Campbell. Sonra da şunları söyledi: "Ama o hayal edebileceğim en büyük nimet. Şimdiye kadar yaptığım en işi şey."
'EMEKLEMEDEN YÜRÜMEYE BAŞLAYACAK GİBİ'
Top model, kızının çok uslu ve sakin bir bebek olduğunu da sözlerine ekledi: "Çok iyi uyuyor, çok nadir ağlıyor. Bana, yaşına göre dikkatinin de çok açık olduğu söylendi." Kızının el sallamayı öğrendiğini anlatan Naomi Campbell, "Bu çok eğlenceli. Kızım çok gülüyor. Neredeyse konuşacak." Campbell kızının emeklemeden önce yürümeye başlayabileceğini de sözlerine ekledi. Minik bebeğinin sekiz tane dişinin çıktığını da söyledi Campbell.
MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Naomi Campbell bir döneme damgasını vuran ünlü modeller Cindy Crawford, Christy Turlington'ın da kendisine bebek bakımı konusunda destek olduklarını anlattı. Campbell'ın kızıyla ilk tanışan kişi de Cindy Crawford oldu. Bebek henüz birkaç haftalık olduğu sırada da Christy Turlington onu ve çiçeği burnunda anne olan Campbell'ı ziyaret etti.
Campbell paylaşımında bir bebek sahibi olmanın kendisi için bir lütuf olduğunu belirtti. Campbell "Minik bebeğin kendisini, anne olarak seçtiğini" belirterek "Hayatımda bu nazik ruha sahip olduğum için gurur duyuyorum" diye yazdı. Ömür boyu sürecek böylesine bir bağı tarif edecek kelime bulamadığını belirten Naomi Campbell, kızından "meleğim" diye söz etti ve paylaşımını "Daha büyük bir aşk yok" diyerek bitirdi.
BABASI DA HANGİ YÖNTEMLE DÜNYAYA GELDİĞİ DE SIR
Naomi Campbell, paylaşımında bebeğin hangi yöntemle dünyaya geldiğini belirtmedi. İlerleyen yaşını göz önüne alan birçok kişi, bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelmiş olabileceğini ileri sürdü. Şu anda hayatında kimse olmadığı bilinen Naomi Campbell, bundan dört yıl önce bilime teşekkür ederek bütün bu gelişmelerin kendisine istediği zaman anne olma şansı verdiğini söylemişti. Campbel'ın 2017'deki bu açıklaması göz önüne alındığında ünlü modelin kızına, taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu düşüncesi ağırlık kazanıyor.
Her ne kadar 50 yaşına gelmiş olsa da Campbell'ın hamile kalarak yani doğal yöntemle de bebek sahibi olabileceği göz önüne alınıyor. Ancak bu çok nadir rastlanan bir durum. Bir kadının en doğurgan dönemi 30'lu yaşlarının ilk yarısına kadar sürüyor. 35'ten sonra ise hamile kalma olasılığı giderek düşüyor. Fakat buna rağmen Janet Jackson ve Eilla Al Mana gibi ünlüler de 50 yaşında hamile kalıp doğum yaparak herkesi şaşırtmıştı.
ÖZEL HAYATINI GİZLESE DE AŞKLARI HEP KONUŞULDU
Naomi Campbell, sahip olduğu şöhrete rağmen özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. 2018 yılında rap'ci Skepta ile birlikte olan modelin, ondan ayrıldıktan bir yıl sonra da genç şarkıcı Liam Payne ile birliktelik yaşadığı öne sürülmüştü. Naomi Campbell, geçmişte Mike Tyson, Rus milyarder Vladislav Doronin ile birliktelikler yaşamıştı.Kaynak: Hürriyet