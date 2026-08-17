Naci Görür’den 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde korkutan sözler! Naci Görür, deprem ile ilgili en son ne dedi?

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Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında, depremin nerede ve ne zaman olacağından çok, ülkedeki yapı stokunun ve şehirlerin depremlere ne kadar hazır olduğunun tartışılması gerektiğine dikkat çekti. Görür’e göre asıl hedef, fay hatlarını konuşmanın ötesine geçerek can kayıplarını en aza indirecek kalıcı çözümleri hayata geçirmek olmalı.



Uzun yıllardır “deprem dirençli kentler” kavramını gündeme taşıyan Görür, Türkiye’nin ekonomik ve teknik kapasitesinin bu dönüşümü gerçekleştirmeye yeterli olduğunu, ancak bunun uzun vadeli ve kararlı bir devlet politikasıyla mümkün olabileceğini ifade etti.