Naci Görür’den 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde korkutan sözler! Naci Görür, deprem ile ilgili en son ne dedi?
17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Peki Naci Görür en son ne dedi? İstanbul depremi için yeni bir uyarıda bulundu mu? Türkiye’de büyük deprem olacak mı? Deprem uzmanı Naci Görür, “Er veya geç büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecektir” diyerek depremin yıkıcığını bir kez daha hatırlattı.
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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin deprem gerçeğini unutmasının büyük bir hata olacağını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, yıllar önce yaşanan büyük felakette çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve binlerce binanın yıkıldığını hatırlattı.
Deprem konusunda yıllardır aynı uyarıları yaptığını vurgulayan Görür, yeni binalar yapılmasına rağmen toplumun deprem riskini göz ardı ettiğini belirtti.
NACİ GÖRÜR DEPREM İLE İLGİLİ EN SON NE DEDİ?
Vatandaşların merak ettiği “Naci Görür deprem açıklaması”, “Naci Görür son dakika deprem uyarısı” ve “Türkiye’de büyük deprem olacak mı?” sorularına yanıt niteliği taşıyan açıklamasında Görür şu ifadeleri kullandı:
''Pazartesi 17 Ağustos Depreminin yıldönümü. Çok insanımız, çok binalarımız gitti. Çok şey söylendi, çok konuşuldu. Yeni, yeni evler yapıldı. Sanki hiç tekrar yıkılmayacak, tekrar deprem olmayacak gibi.
Arkadaşlar kendimizi aldatmayalım. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Er veya geç, orada veya burada büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecektir.
Bırakın fayı, bırakın yeri, insanlar ölmesin istiyorsanız ülkenizi deprem dirençli yapınız ve depremi minimum zararla atlatınız. En az 20 sene siyaset yapmadan ciddiyetle çalıştırmak gerekir. Türkiye’nin bunu yapmaya gücü vardır. Hoşçakalın.''
'BÜYÜK DEPREM KAÇINILMAZ' VURGUSU
Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında, depremin nerede ve ne zaman olacağından çok, ülkedeki yapı stokunun ve şehirlerin depremlere ne kadar hazır olduğunun tartışılması gerektiğine dikkat çekti. Görür’e göre asıl hedef, fay hatlarını konuşmanın ötesine geçerek can kayıplarını en aza indirecek kalıcı çözümleri hayata geçirmek olmalı.
Uzun yıllardır “deprem dirençli kentler” kavramını gündeme taşıyan Görür, Türkiye’nin ekonomik ve teknik kapasitesinin bu dönüşümü gerçekleştirmeye yeterli olduğunu, ancak bunun uzun vadeli ve kararlı bir devlet politikasıyla mümkün olabileceğini ifade etti.