Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti! Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

Güneydoğu Anadolu bölgesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin Malatya Kale ilçesinde meydana geldiği ve büyüklüğünün 5.9 olduğu tespit edildi. Uzmanlar, bölgedeki depremi değerlendirerek vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, açıklamasında "Artçıları 5'e kadar çıkabilir. Bu oldu bitti deyip konutlarda olmayalım. Bir süre dışarıda olmakta yarar var. " dedi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz ise depreme ilişkin değerlendirmesinde "Türkiye'nin özellik Doğu Anadolu'da Bingöl çevresinde Yedisu segmenti dediğimiz fay 7 üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip. Burası riskli bir bölge, uzun yıllardır konuşuluyor. " dedi. Prof. Dr. Naci Görür ise " Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" ifadelerini kullandı.