Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti! Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti
AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Diyarbakır ve Elazığ'da da hissedilen Malatya merkezli depremin büyüklüğünü AFAD 5.9 olarak açıkladı. Öte yandan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde Malatya ve İstanbul için deprem uyarısında bulunmuştu. Malatya'da gerçekleşen deprem sonrası İstanbul için yaptığı uyarı herkesi tedirgin etti. İşte dikkat çeken detaylar...
• 16 Ekim 2024 - 11:23 • Son Güncelleme:
• 16 Ekim 2024 - 11:23 • Son Güncelleme: