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Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti! Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Diyarbakır ve Elazığ'da da hissedilen Malatya merkezli depremin büyüklüğünü AFAD 5.9 olarak açıkladı. Öte yandan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde Malatya ve İstanbul için deprem uyarısında bulunmuştu. Malatya'da gerçekleşen deprem sonrası İstanbul için yaptığı uyarı herkesi tedirgin etti. İşte dikkat çeken detaylar...

• 16 Ekim 2024 - 11:23 • Son Güncelleme:
• 16 Ekim 2024 - 11:23 • Son Güncelleme:
1Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

Güneydoğu Anadolu bölgesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin Malatya Kale ilçesinde meydana geldiği ve büyüklüğünün 5.9 olduğu tespit edildi. Uzmanlar, bölgedeki depremi değerlendirerek vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, açıklamasında "Artçıları 5'e kadar çıkabilir. Bu oldu bitti deyip konutlarda olmayalım. Bir süre dışarıda olmakta yarar var. " dedi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz ise depreme ilişkin değerlendirmesinde "Türkiye'nin özellik Doğu Anadolu'da Bingöl çevresinde Yedisu segmenti dediğimiz fay 7 üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip. Burası riskli bir bölge, uzun yıllardır konuşuluyor. " dedi. Prof. Dr. Naci Görür ise " Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" ifadelerini kullandı.

2Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Diyarbakır ve Elazığ'da da hissedilen Malatya merkezli depremin büyüklüğünü AFAD 5.9 olarak açıkladı.

3Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

Öte yandan Naci Görür'ün günler önce Malatya için deprem uyarısı yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan Malatya ile birlikte İstanbul içinde uyarıda bulunan Görür'ün açıklaması korku yarattı.

4Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu Fayı'na da dikkat çekerek Dersim-Pülümür'de büyük bir deprem beklendiğinin altını çizmişti.

5Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

Naci Görür, açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

6Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

Doğu Anadolu ve Ölüdeniz fayları kırıldıktan sonra genellikle açığa çıkardıkları enerjinin bir kısmını kırılmayan yerlere transfer ederler. Dolayısıyla kırılmayan yerler kırılır. Adana havzası doğu Anadolu fayının doğrudan doğruya devam ettiği bir havzadır.

7MALATYA FAYI ÜZERİNDE OLABİLİR

MALATYA FAYI ÜZERİNDE OLABİLİR!

Bingöl Karlıova'dan başlar Elazığ'dan Malatya üzerinden Maraş'a doğru gelir Maraş'tan sonra Adana havzasına doğru devam eder. Bizim düşüncemiz transfer ettiği enerjilerin sebep olacağı bazı depremler bekliyoruz. Bunların bir kısmı Malatya fayı üzerinde olabilir. Adana havzasında da böyle bir depremin İskenderun tarafına doğru olma olasılığı var.

8Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

Adıyaman'dan tutun Hakkari'ye kadar olan Cilo Dağları'nın bulunduğu bölgede bir bindirme zone'u var. Oranın da bu depremden etkilenmiş ve stres biriktirmiş olacağını düşünüyoruz.

97 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM RİSKİ

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM RİSKİ

Sözlerine devam eden görür Naci Görür, "Bingöl Karlıova ile Erzincan arasında Yedisu fayı dediğimiz o fayın kırılması. Çünkü o fay en son 1784'te bir deprem üretmiş 7 küsürlük ve o günden bu güne deprem üretmemiş. Dolayısıyla Tunceli-Pülümür bölgesinde de bekliyoruz.

10Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

Olacağını düşündüğümüz depremler 6 ve 7'ler mertebesinde deprem. Onun altındakileri bu tanım içerisine koymuyoruz. Bunlar olabilir ama asıl mekanizmanın beklediği daha çok 6 ve 7 mertebesinde olan depremdir" demişti.

11Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

İstanbul'un depreme hazır olmadığının altını çizen Naci Görür, Marmara bölgesinde bir deprem beklendiğini bir kez daha dile getirdi. Görür, Marmara bölgesinde neden deprem beklendiğini ise şu sözlerle anlatmıştı:

12Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

"Marmara bölgesinde bu deprem olacak. Bunun nedeni Marmara'nın altında 160 km uzunluğunda canlı bir fay vardır.

13Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

Bu fayın önemli bir kesimi en son 1766 yılında deprem üretmiştir. Dolayısıyla şimdi bu fayın 250 sene de bir deprem ürettiğini düşünürsek zamanı geçmiştir birincisi bu.

14Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

İkincisi Marmara denizinin doğusunda 1999'da deprem oldu batısında 1912'de Şarköy'de deprem oldu ikisinin ortası denizin içinde deprem 1766'dan beri olmadı bir sismik boşluk oluştu. Dolayısıyla burada bir deprem olacak.

15Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

Üçüncü bir neden de 99 depremleri Marmara'nın altına bir stres transfer etti. Marmara'nın altında birikmiş enerjiyi daha fazla arttırdı olacak depremi öne çekti.

16Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

Bizim denizde yaptığımız 8 gemiyle yaptığımız uluslararası araştırmalar gösteriyor ki İstanbul bir depreme gebedir. İstanbul maalesef depreme hazır değil."

17DEPREMİN ARDINDAN İLK AÇIKLAMA

DEPREMİN ARDINDAN İLK AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 5.9'luk depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

18Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti

Prof. Dr. Görür, "Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" ifadelerini kullandı.

19Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti
20Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti
21Naci Görür Malatya depremini günler önce tahmin etti Uyardığı diğer il herkesi tedirgin etti