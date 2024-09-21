Müşterilerinin bakamadığı kaplumbağaları sahiplendi: 15 yıldır 18 kaplumbağaya gözü gibi bakıyor

'ONLARA ÇOCUK GİBİ BAKIYORUZ'

İşletme çalışanlarından Selçuk Mercandan da, kaplumbağaların bakımını hiç eksik etmediklerini anlattı. Mercandan, "Hayvanı sevmeyen, doğayı sevmeyen, insanı zaten sevmez. Biz bunları sevdiğimiz için, temizliğini, bakımını devamlı kendimiz yapıyoruz. Kaplumbağaların bakımında en önemlisi temizlik, havuzun temiz olması. Bunların kendi ilaçları var. Sırtlarına sürdüğümüz özel ilaçlar var. Kabuklarını koruması için vitaminleri var, vitaminlerini veriyoruz. Yemekleri var, yemeklerini veriyoruz. Bayağı bir zorlu ama severek yapıyoruz. Bir nevi çocuk gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.