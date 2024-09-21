Müşterilerinin bakamadığı kaplumbağaları sahiplendi: 15 yıldır 18 kaplumbağaya gözü gibi bakıyor
Edirne'de yaklaşık 30 yıldır çay bahçesi işleten Kamil Tunca (62), 15 yıl önce 2 kaplumbağanın bakımıyla başladığı işletmesinin havuzunda bugün 18 kaplumbağaya ev sahipliği yapıyor. Ailelerin evlerinde bakamadıkları kaplumbağaları sahiplenerek, ciğer ve özel yemlerle besleyen Tunca, "15 senedir burada bizimle beraber yaşıyorlar. Yani evde bakamayan bana getiriyor, bakımevi gibi olduk. Gelen müşterilerimizin çocuklarının da hoşuna gidiyor. Buraya gelen müşterilerimiz fotoğraflarını çekip sosyal medyalarında paylaşıyorlar" dedi.
Olgay GÜLER- Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)
• 21 Eylül 2024 - 17:09 • Son Güncelleme:
Olgay GÜLER- Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)
• 21 Eylül 2024 - 17:09 • Son Güncelleme: