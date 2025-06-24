Muşlu kardeşler coğrafi işaret tescilli üründen üretmeye başladı! Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Muşlu 5 kardeşin kurduğu tesis, şimdi tüm Türkiye'ye eski kaşar peyniri gönderiyor! Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile DAKA'nın dev desteğiyle coğrafi işaret belgesi de alan bu eşsiz lezzet, tüketicilerden büyük talep görüyor. Yılda tam 160 ton üretilen bu özel kaşar peyniri, İstanbul'dan İzmir'e, Bursa'dan Adana'ya kadar ülkenin dört bir yanındaki sofralara ulaşıyor.
AA
• 24 Haziran 2025 - 16:51 • Son Güncelleme:
AA
• 24 Haziran 2025 - 16:51 • Son Güncelleme: