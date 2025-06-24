Muşlu kardeşler coğrafi işaret tescilli üründen üretmeye başladı! Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor

"Sulama projelerinin de tamamlanmasıyla ilimizin, ülkemiz tarımındaki yeri ve önemi daha belirgin hale gelecektir. Hayvancılık anlamında oldukça önemli bir potansiyele sahip olan ilimizde yaklaşık 242 bin büyükbaş, 1 milyon 160 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Hayvan popülasyonu açısından bölgede ve ülkemizde önemli merkezlerden biri konumundayız. Buna bağlı olarak hayvansal ürün üretim miktarlarında da artış söz konusudur."