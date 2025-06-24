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Muşlu kardeşler coğrafi işaret tescilli üründen üretmeye başladı! Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor

Muşlu 5 kardeşin kurduğu tesis, şimdi tüm Türkiye'ye eski kaşar peyniri gönderiyor! Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile DAKA'nın dev desteğiyle coğrafi işaret belgesi de alan bu eşsiz lezzet, tüketicilerden büyük talep görüyor. Yılda tam 160 ton üretilen bu özel kaşar peyniri, İstanbul'dan İzmir'e, Bursa'dan Adana'ya kadar ülkenin dört bir yanındaki sofralara ulaşıyor.

AA
• 24 Haziran 2025 - 16:51 • Son Güncelleme:
AA
• 24 Haziran 2025 - 16:51 • Son Güncelleme:
1Muşlu kardeşler coğrafi işaret tescilli üründen üretmeye başladı Türkiyenin dört bir yanından talep görüyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle coğrafi işaret belgesi alan eski kaşar peyniri, tüketicilerden talep görüyor.

Girişimci 5 kardeşin kurduğu tesiste yılda üretilen 160 ton eski kaşar peyniri, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Ankara ve Mersin başta olmak üzere birçok kente pazarlanıyor.

2Muşlu kardeşler coğrafi işaret tescilli üründen üretmeye başladı Türkiyenin dört bir yanından talep görüyor

Tesisi inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Göç, gazetecilere, tarım ve hayvancılık anlamında önemli bir potansiyeli barındıran Muş'un verimli toprakları, geniş çayırları, meraları, dağları, yaylaları, bitki florası ve su kaynaklarıyla üretime katkı sunduğunu söyledi.

3Muşlu kardeşler coğrafi işaret tescilli üründen üretmeye başladı Türkiyenin dört bir yanından talep görüyor

Son yıllarda bitkisel üretim miktarlarında ve işlenen tarım arazisi oranlarında artışların yaşandığını belirten Göç, şöyle konuştu:

4Muşlu kardeşler coğrafi işaret tescilli üründen üretmeye başladı Türkiyenin dört bir yanından talep görüyor

"Sulama projelerinin de tamamlanmasıyla ilimizin, ülkemiz tarımındaki yeri ve önemi daha belirgin hale gelecektir. Hayvancılık anlamında oldukça önemli bir potansiyele sahip olan ilimizde yaklaşık 242 bin büyükbaş, 1 milyon 160 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Hayvan popülasyonu açısından bölgede ve ülkemizde önemli merkezlerden biri konumundayız. Buna bağlı olarak hayvansal ürün üretim miktarlarında da artış söz konusudur."

5Muşlu kardeşler coğrafi işaret tescilli üründen üretmeye başladı Türkiyenin dört bir yanından talep görüyor

Göç, 2024 yılı TÜİK verilerine göre kentte yaklaşık 400 bin ton süt üretiminin gerçekleştirildiğini anlatarak, elde edilen sütün yaklaşık 1600 tonunun yöresel ürün olan Muş eski kaşar peyniri üretiminde kullanıldığını ifade etti.

6Muşlu kardeşler coğrafi işaret tescilli üründen üretmeye başladı Türkiyenin dört bir yanından talep görüyor

Muş eski kaşar peynirine coğrafi işaret almak için 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaatta bulunduklarını anlatan Gönç, "2023'te belgemizi aldık. Tescillenmiş bir ürünümüz. Ürünümüzün geçmişi 1955'li yıllara dayanmaktadır. Kaşar peynirimiz katma değeri yüksek bir ürün. Önemli yöresel bir ürün olan peynirimiz ilimizin ekonomisine önemli katkı sunuyor. 2024 yılı verilerine göre yaklaşık 50 milyon lira ekonomik katkı sağladı." diye konuştu.

7Muşlu kardeşler coğrafi işaret tescilli üründen üretmeye başladı Türkiyenin dört bir yanından talep görüyor

Kardeşleriyle 62 yıldır eski kaşar peyniri üreten Ercan Rençber ise kentin yüksek ve verimli yaylalarından işletmeye getirilen sütü hijyenik koşullarda kaşar peynirine dönüştürdüklerini belirtti.

8Muşlu kardeşler coğrafi işaret tescilli üründen üretmeye başladı Türkiyenin dört bir yanından talep görüyor

Tesiste işledikleri sütten günlük bir ton kaşar peyniri ürettiklerini belirten Rençber, kaşar peyniri 6 ay beklettikten sonra başta büyükşehirler olmak üzere birçok ile gönderdiklerini kaydetti.