Muşlu çift evlendikleri yıl 30 kovanla başladı: 40 yılda 600 kovana ulaştılar

6

Zeytin Albay ise hem çocuklarına hem de arılarına baktığını ifade ederek, "Çocuklarımızı arı kovanlarının kapağının üzerinde yatırıyordum. Ne zorluklarla onları büyüttüm. Çok şükür bugünlere geldik." diye konuştu.



Arıcılığın zor olmasına rağmen güzel ve zevkle yapılan bir meslek olduğuna değinen Albay, eşiyle omuz omuza vererek her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini belirtti.