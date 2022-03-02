Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel sorusuna şaşırtan yanıt!

Şarkıcı, “Emre sevdiğim bir arkadaşım, Merve de öyle. Mutlu olsunlar isterim. Birbirlerini seviyor ve iyi anlaşıyorlarsa, mutlularsa üçüncü bir kişinin kim olursa olsun söyleyecek bir lafı yok bence. Keendilerine çok mutluluklar dilerim. Emre’yi de severim, çok iyi bir adamdır. Böyle bir şey var mı, yok mu bunu da bilmiyorum. Teyidi alınmasa sormazsınız diye de düşünüyorum” şeklinde konuştu.