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MagazinMurat Dalkılıç'tan Hande Erçel sorusuna şaşırtan yanıt!
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• 02 Mart 2022 - 17:20 • Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel sorusuna şaşırtan yanıt!

Murat Dalkılıç, 2 sene evli kaldığı Merve Boluğur ile düğününe de gelen arkadaşı Emre Kaya hakkında çıkan aşk haberlerini değerlendirdi. Uzun süredir birlikte olduğu Sitare Akbaş'la ilişkisinden bahseden 38 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz ay Fenerbahçe Beko-Real Madrid basketbol maçında pişti olduğu eski sevgilisi Hande Erçel sorusuna da yanıtladı.

• 02 Mart 2022 - 17:20 • Son Güncelleme:
1Murat Dalkılıçtan Hande Erçel sorusuna şaşırtan yanıt
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Sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, dün gece Gümüşsuyu'nda bir restoranda doğum günü partisi düzenledi. Partiye ünlüler akın etti.

2Murat Dalkılıçtan Hande Erçel sorusuna şaşırtan yanıt

Yaşar'ın doğum gününe; Murat Dalkılıç, Berkay, Zeynep Bastık, Aslıhan Karalar, Aslı Turanlı, Şevval Şahin, Derya Uluğ, Akasya Asıltürkmen, Ersay Üner ve Onur Büyüktopçu gibi tanınmış simalar katıldı.

3EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM

"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM"

Sitare Akbaş ile ilişkisi hakkında konuşan Dalkılıç, "Evlilik düşüncesi var mı?" sorusuna, "Şu an yok. Ben bir imzaya bağlı kalarak, biriyle birlikte olmak istemiyorum. Sitare ile çok iyi giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda, evlilik düşünmüyorum. Sitare de böyle bir şey düşünseydi bana söylerdi diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

4HANDE ERÇEL CEVABI

HANDE ERÇEL CEVABI!

Geçtiğimiz haftalarda Hande Erçel ile bir basketbol maçında çıkan fotoğraflarına ünlü şarkıcı, "Ben kendisini görmedim, denk de gelmedik. Siz görüp haber yapmışsınız, ben de sizden öğrendim. Görseydim gayet selamlaşırdık, konuşurduk. Hiçbir derdimiz yok. Eskiye dayalı birbirimize bir hissiyat yok. Küslük de yok, o zamandan beri de görüşmedik zaten" ifadelerini kullandı.

5Murat Dalkılıçtan Hande Erçel sorusuna şaşırtan yanıt

Hande Erçel ile meslektaşı Kerem Bürsin, final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışmıştı. "Aşk yaşıyorlar" şeklindeki haberleri uzun süre reddeden ikili, birlikte çıktıkları Maldivler tatilinde yaptıkları paylaşımlarla çok konuşulan ilişkiyi ilan etmişlerdi.

6MERVEYE MUTLULUKLAR DİLERİM

"MERVE'YE MUTLULUKLAR DİLERİM"

Dalkılıç'a, “Emre Kaya çok samimi arkadaşınız ve eski eşiniz Merve Boluğur ile olan ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz? Emre Kaya düğününüze de gelmişti" sorusu da yöneltildi.

7Murat Dalkılıçtan Hande Erçel sorusuna şaşırtan yanıt

Şarkıcı, “Emre sevdiğim bir arkadaşım, Merve de öyle. Mutlu olsunlar isterim. Birbirlerini seviyor ve iyi anlaşıyorlarsa, mutlularsa üçüncü bir kişinin kim olursa olsun söyleyecek bir lafı yok bence. Keendilerine çok mutluluklar dilerim. Emre’yi de severim, çok iyi bir adamdır. Böyle bir şey var mı, yok mu bunu da bilmiyorum. Teyidi alınmasa sormazsınız diye de düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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