Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel sorusuna şaşırtan yanıt!
Murat Dalkılıç, 2 sene evli kaldığı Merve Boluğur ile düğününe de gelen arkadaşı Emre Kaya hakkında çıkan aşk haberlerini değerlendirdi. Uzun süredir birlikte olduğu Sitare Akbaş'la ilişkisinden bahseden 38 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz ay Fenerbahçe Beko-Real Madrid basketbol maçında pişti olduğu eski sevgilisi Hande Erçel sorusuna da yanıtladı.
Sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, dün gece Gümüşsuyu'nda bir restoranda doğum günü partisi düzenledi. Partiye ünlüler akın etti.
Yaşar'ın doğum gününe; Murat Dalkılıç, Berkay, Zeynep Bastık, Aslıhan Karalar, Aslı Turanlı, Şevval Şahin, Derya Uluğ, Akasya Asıltürkmen, Ersay Üner ve Onur Büyüktopçu gibi tanınmış simalar katıldı.
"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM"
Sitare Akbaş ile ilişkisi hakkında konuşan Dalkılıç, "Evlilik düşüncesi var mı?" sorusuna, "Şu an yok. Ben bir imzaya bağlı kalarak, biriyle birlikte olmak istemiyorum. Sitare ile çok iyi giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda, evlilik düşünmüyorum. Sitare de böyle bir şey düşünseydi bana söylerdi diye düşünüyorum" yanıtını verdi.
HANDE ERÇEL CEVABI!
Geçtiğimiz haftalarda Hande Erçel ile bir basketbol maçında çıkan fotoğraflarına ünlü şarkıcı, "Ben kendisini görmedim, denk de gelmedik. Siz görüp haber yapmışsınız, ben de sizden öğrendim. Görseydim gayet selamlaşırdık, konuşurduk. Hiçbir derdimiz yok. Eskiye dayalı birbirimize bir hissiyat yok. Küslük de yok, o zamandan beri de görüşmedik zaten" ifadelerini kullandı.
"MERVE'YE MUTLULUKLAR DİLERİM"
Dalkılıç'a, “Emre Kaya çok samimi arkadaşınız ve eski eşiniz Merve Boluğur ile olan ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz? Emre Kaya düğününüze de gelmişti" sorusu da yöneltildi.
Şarkıcı, “Emre sevdiğim bir arkadaşım, Merve de öyle. Mutlu olsunlar isterim. Birbirlerini seviyor ve iyi anlaşıyorlarsa, mutlularsa üçüncü bir kişinin kim olursa olsun söyleyecek bir lafı yok bence. Keendilerine çok mutluluklar dilerim. Emre’yi de severim, çok iyi bir adamdır. Böyle bir şey var mı, yok mu bunu da bilmiyorum. Teyidi alınmasa sormazsınız diye de düşünüyorum” şeklinde konuştu.