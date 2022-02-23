• 23 Şubat 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur ile ilgili şaşırtan iddia! O isim düğünlerine katılmış!
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve sonrasında aşkta aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan güzel oyuncu Merve Boluğur'un ismi, bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Aralarında çıkan aşk söylentilerini yalanlayan Merve Boluğur ve Emre Kaya ile ilgili bir bilgi hayranlarını şaşırttı. Emre Kaya’nın, 2015 yılında evlenen Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur’un düğününe katıldığı ortaya çıktı.
• 23 Şubat 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
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Merve Boluğur ile Emre Kaya, aşk yaşadıkları iddialarıyla son günlerde gündeme geliyor. Birkaç kez baş başa görüntülenen ikili, önce bu iddiaları yalanladı.
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TEPKİLERDEN ÇEKİNİYOR
2015’te evlenen Murat Dalkılıç’la Merve Boluğur’un davetlileri arasında Emre Kaya’nın da olduğu ortaya çıktı. Düğünden sonra Dalkılıç, Kaya’dan iki şarkı almış, ikili sıkı dost olmuştu.
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İDDİALARI YALANLADI
Bir magazin sayfası tarafından 'Merve Boluğur ile Emre Kaya'nın aşk dansı' açıklamasıyla paylaşılan görüntüleri aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, "Arkadaşım demiştim ya... Aşık olduğumda söylerim" ifadelerini kullandı.
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