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MagazinMurat Dalkılıç ve Merve Boluğur ile ilgili şaşırtan iddia! O isim düğünlerine katılmış!
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• 23 Şubat 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur ile ilgili şaşırtan iddia! O isim düğünlerine katılmış!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve sonrasında aşkta aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan güzel oyuncu Merve Boluğur'un ismi, bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Aralarında çıkan aşk söylentilerini yalanlayan Merve Boluğur ve Emre Kaya ile ilgili bir bilgi hayranlarını şaşırttı. Emre Kaya’nın, 2015 yılında evlenen Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur’un düğününe katıldığı ortaya çıktı.

• 23 Şubat 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
1Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur ile ilgili şaşırtan iddia O isim düğünlerine katılmış
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Merve Boluğur ile Emre Kaya, aşk yaşadıkları iddialarıyla son günlerde gündeme geliyor. Birkaç kez baş başa görüntülenen ikili, önce bu iddiaları yalanladı.

2Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur ile ilgili şaşırtan iddia O isim düğünlerine katılmış

Bir gece kulübünde dans ederken objektife yansıyan ikili, bu sefer yine aşk haberleriyle gündeme geldi. Fakat Boluğur ve Kaya ile ilgili bir bilgi hayranlarını şaşırttı.

3TEPKİLERDEN ÇEKİNİYOR

TEPKİLERDEN ÇEKİNİYOR

2015’te evlenen Murat Dalkılıç’la Merve Boluğur’un davetlileri arasında Emre Kaya’nın da olduğu ortaya çıktı. Düğünden sonra Dalkılıç, Kaya’dan iki şarkı almış, ikili sıkı dost olmuştu.

4Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur ile ilgili şaşırtan iddia O isim düğünlerine katılmış

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; şimdilerde Dalkılıç’ın eski eşiyle yakınlaşan Emre Kaya’nın, tepkilerden çekindiği için ilişki hakkında konuşmama kararı aldığı söyleniyor.

5ERKAN ŞEN İLE SEVGİLİ OLDU

ERKAN ŞEN İLE SEVGİLİ OLDU

2015 yılında dünyaevine girdiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan 2017'de boşanan ve uzun süredir aşka kapılarını kapatan Merve Boluğur, kuralını Erkan Şen'le bozmuştu.

6Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur ile ilgili şaşırtan iddia O isim düğünlerine katılmış

Merve Boluğur, Erkan Şen hakkında, "Bana gerçekten çok değer veren bir adam. Fazla konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum. Mutluyum, mutluluğum daim olsun, giderek katlanarak artsın" ifadelerini kullanmıştı.

7Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur ile ilgili şaşırtan iddia O isim düğünlerine katılmış

34 yaşındaki oyuncu ile işletmeci Erkan Şen’in ilişkisi iki ay sürmüştü. Ayrılık haberlerinin çıktığı gün, Boluğur ve Kaya'nın birlikte görüntülenmesi kafaları karıştırdı.

8İDDİALARI YALANLADI

İDDİALARI YALANLADI

Bir magazin sayfası tarafından 'Merve Boluğur ile Emre Kaya'nın aşk dansı' açıklamasıyla paylaşılan görüntüleri aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, "Arkadaşım demiştim ya... Aşık olduğumda söylerim" ifadelerini kullandı.

9Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur ile ilgili şaşırtan iddia O isim düğünlerine katılmış

34 yaşındaki güzel oyuncu Merve Boluğur, 3,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bu açıklama ile, 'aşk' iddialarına son noktayı koymuş oldu.

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Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur ile ilgili şaşırtan iddia! O isim düğünlerine katılmış!

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