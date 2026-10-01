Muğla'da Kadınlar Günü'nde eşini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet! İndirim yapılmadı

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Bacak hakkında, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme suçundan' dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Bacak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Bacak, "İşlemediğim bir suçtan ceza yatmak istemiyorum. Pankreas rahatsızlığım var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.





İNDİRİMİ YAPILMADI



Mahkeme heyeti, sanık Bacak'ın savunmasında ileri sürdüğü hususları haksız tahrik kapsamında değerlendirmedi. Sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, yargılama sürecindeki tutumunu da dikkate alarak iyi hal olmadığına hükmetti. Bacak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.