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Isparta’da gece yarısı korkunç olay! Eşini sokak ortasında katletti

23.09.2026 - 12:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Isparta’da gece saatlerinde 35 yaşındaki Ayşe Kapçı, babasının evine gitmek için geldiği Çarıksaraylar kasabasında eşi Fatih Kapçı tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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1Isparta’da gece yarısı korkunç olay! Eşini sokak ortasında katletti

Olay, gece saat 01.20 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar kasabasında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Kapçı (37) ile eşi Ayşe Kapçı (35) arasında Isparta merkezde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ayşe Kapçı, Çarıksaraylar kasabasında yaşayan babasının evine gitmek için yola çıktı.

2Isparta’da gece yarısı korkunç olay! Eşini sokak ortasında katletti

Ayşe Kapçı, babasının yaşadığı mahalleye geldiği sırada eşi Fatih Kapçı, tarafından sokak ortasında 2 el ateş ederek pompalı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayşe Kapçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

3Isparta’da gece yarısı korkunç olay! Eşini sokak ortasında katletti

Jandarma ekipleri, Fatih Kapçı'yı yol üstünde yakalayarak, gözaltına aldı. Fatih Kapçı, işlemleri için ilçe emniyet müdürlüğüne götürürken, olayda kullanılan pompalı tüfek ve 2 adet fişeğe el konuldu. Hayatını kaybeden Ayşe Kapçı'nın cenazesi ise Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

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