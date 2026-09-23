Isparta’da gece yarısı korkunç olay! Eşini sokak ortasında katletti

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Olay, gece saat 01.20 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar kasabasında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Kapçı (37) ile eşi Ayşe Kapçı (35) arasında Isparta merkezde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ayşe Kapçı, Çarıksaraylar kasabasında yaşayan babasının evine gitmek için yola çıktı.