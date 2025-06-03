Muğla depremi sonrası uyardı: O bölge 8 büyüklüğünde deprem üretebilir





Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, 'Bozburun açıkları, Muğla’da 5,7 deprem. Oblik ters fay niteliğinde. Muhtemelen Plini-Strabo Fay Zonunda ve Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonuna bağlı. Geçmiş olsun.' dedi.



Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından önemli bir tsunamik etki öngörmediklerini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi (CBS-UZAL) Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Şu an için önemli bir tsunamik etki öngörmüyoruz. Vatandaşlarımız olası şiddetli depremler sonrası tedbirli olmalıdır. Yetkililerden gelecek açıklamalar önemle takip edilmeli. Çok şiddetli depremler sonrası kıyı şeridinden en az 1 saat uzak durulması uygun olacaktır. İlk verilere göre deprem Marmaris’le Rodos Adası arasında Marmaris’e oldukça yakın. Farklı kurumlar tarafından depremin büyüklüğünün yaklaşık 6 civarında olduğu belirtiliyor. Mevcut deprem şiddeti bakımından ciddi bir tsunamik etki üretmesi mümkün değil. Ancak yine de artçı veya müteakip olası depremler önemle izlenmeli” dedi.