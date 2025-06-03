Muğla depremi sonrası uyardı: O bölge 8 büyüklüğünde deprem üretebilir
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklama geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremin Türkiye'ye ait bir levhada meydana gelmediğini ifade ederek "Burada her an deprem beklenebilir" dedi.
• 03 Haziran 2025 - 07:30 • Son Güncelleme:
• 03 Haziran 2025 - 07:30 • Son Güncelleme: