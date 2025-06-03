Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemMuğla depremi sonrası uyardı: O bölge 8 büyüklüğünde deprem üretebilir
Haberler Gündem Haberleri Muğla depremi sonrası uyardı: O bölge 8 büyüklüğünde deprem üretebilir

Muğla depremi sonrası uyardı: O bölge 8 büyüklüğünde deprem üretebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklama geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremin Türkiye'ye ait bir levhada meydana gelmediğini ifade ederek "Burada her an deprem beklenebilir" dedi.

• 03 Haziran 2025 - 07:30 • Son Güncelleme:
• 03 Haziran 2025 - 07:30 • Son Güncelleme:
1Muğla depremi sonrası uyardı: O bölge 8 büyüklüğünde deprem üretebilir

Muğla Marmaris'te bir deprem meydana geldi. 5.8 büyüklüğünde deprem başta Muğla olmak üzere İzmir, Aydın, Manisa, Denizli gibi çevre illerde de hissedildi. Muğla Valisi, 11 kişinin yaralandığını aktarırken uzman isimlerden ilk açıklamalar da geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin Türkiye'ye ait bir levhada meydana gelmediğini ifade ederek "Burada her an deprem beklenebilir" dedi.

2Muğla depremi sonrası uyardı: O bölge 8 büyüklüğünde deprem üretebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde panikatak geçiren 14 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini ve 69 kişinin de etkilendiğini duyurdu.

3Muğla depremi sonrası uyardı: O bölge 8 büyüklüğünde deprem üretebilir

Deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklama geldi. A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy şunları ifade etti:

4Muğla depremi sonrası uyardı: O bölge 8 büyüklüğünde deprem üretebilir

"Bu deprem derinliği itibarıyla bakıldığında 67 km. Yani bizim deprem oluşturabilir yer kabuğu içinde değil. Rodos açıklarında dalma-batma zonu var. Depremin meydana geldiği yerde ikinci bir tabaka var. Türkiye'ye, Anadolu'ya ait değil, Afrika'ya ait bir levhaya ait deprem. Bu deprem küçümsenecek bir deprem değil. Burası büyük depremler üretebilecek kapasiteye sahip. Burada her an deprem beklenebilir. "

5Muğla depremi sonrası uyardı: O bölge 8 büyüklüğünde deprem üretebilir

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz: "5'e varan artçıların olması mümkün. Bu depremin İzmir'de başka bir depremi tetiklemesi mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.

6Muğla depremi sonrası uyardı: O bölge 8 büyüklüğünde deprem üretebilir

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Kuşadası’ndayım 5 dakika kadar süren yaklaşık M5,5 -6,5 dolayında güçlü bir depremle uyandım. Sarsım dalgalarının evin altında geçtiğini duyumsadım, uyandırdı. Deprem Rodos yakınlarında Güney Ege dalma batma kuşağında” açıklamasını yaptı.

7Prof. Dr. Sözbilir: 5.8lik deprem, Marmaris Fay Zonuna komşu karadaki fayları tetikleyebilir

Prof. Dr. Sözbilir: 5.8'lik deprem, Marmaris Fay Zonu'na komşu karadaki fayları tetikleyebilir

DEÜ DAUM Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, çevre illerde de hissedilen depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, depremin 'Pliny-Strabo' olarak bilinen yapının batı sınırında kalan Marmaris Fay Zonu üzerinde meydana geldiğinin anlaşıldığını söyledi. Bu depremin, Marmaris Fay Zonuna komşu karadaki fayları tetikleyebileceğinin öngörüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, "Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, denizaltı sismik tehlike kaynaklarımızı daha iyi tanımak ve can ve mal kaybı açısından yaşanabilecek risklerimizin düzeyini doğu tanımlayabilmek için, Türkiye karası üzerindeki fayların yanı sıra denizaltı faylarımızın da güncellenmesi devam eden Türkiye Diri Fay Veri Tabanı'na aktarılması önem arz etmektedir" dedi. (DHA)

8Muğla depremi sonrası uyardı: O bölge 8 büyüklüğünde deprem üretebilir



Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, 'Bozburun açıkları, Muğla’da 5,7 deprem. Oblik ters fay niteliğinde. Muhtemelen Plini-Strabo Fay Zonunda ve Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonuna bağlı. Geçmiş olsun.' dedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından önemli bir tsunamik etki öngörmediklerini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi (CBS-UZAL) Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Şu an için önemli bir tsunamik etki öngörmüyoruz. Vatandaşlarımız olası şiddetli depremler sonrası tedbirli olmalıdır. Yetkililerden gelecek açıklamalar önemle takip edilmeli. Çok şiddetli depremler sonrası kıyı şeridinden en az 1 saat uzak durulması uygun olacaktır. İlk verilere göre deprem Marmaris’le Rodos Adası arasında Marmaris’e oldukça yakın. Farklı kurumlar tarafından depremin büyüklüğünün yaklaşık 6 civarında olduğu belirtiliyor. Mevcut deprem şiddeti bakımından ciddi bir tsunamik etki üretmesi mümkün değil. Ancak yine de artçı veya müteakip olası depremler önemle izlenmeli” dedi.