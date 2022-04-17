Mohammed Alsaloussi'den dikkat çeken paylaşımlar! Şeyma'yı unutamadı mı?
Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi evlilik hazırlıkları yaparken geçtiğimiz ay ayrılık kararı aldı. Ayrılığın ardından sosyal medya hesabını sık sık kullanmaya başlayan Mohammed Alsaloussi'den dikkat çeken paylaşımlar geldi.
Subaşı'ndan ayrıldıktan sonra sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan Alsaloussi'nin yeni gönderilerindeki detay, sosyal medya kullanıcılarının dikkatli gözlerinden kaçmadı. Meedo'nun "Cenneti hatırlamak..." notuyla paylaştığı sahil fotoğraflarının, geçtiğimiz yaz Subaşı ve kızı Melisa ile çıktığı Bali tatilinden olduğu iddia edildi.
'ŞEYMA'YI UNUTAMADI'
Instagram'da 116 bin takipçisi bulunan Meedo'nun 3 bine yakın beğeni alan bu gönderisine yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Şeyma ve Melisa ile gittikleri tatil yerinden fotoğraflara 'Cenneti Hatırlıyorum' demek Şeyma'yı özlediği anlamına geliyor. Şeyma'dan önce hiçbir şey paylaşmayan adam post atıyor, hikaye atıyor. Unutamadı Şeyma'yı, çok belli" diye yazdı.
İş insanının diğer takipçileri ise, "Yine cennet Şeyma demek istemiş. Burası Bali tatilinden çektikleri fotoğraflar", "Şeyma'dan vazgeçme", "Bu avareller barışır, aşık bunlar. Demedi demeyin", "Özlemişsin belli" ve "Son fotoğraf Şeyma'nın profil fotoğrafının arka planı ile aynı. Fark edenler?" gibi yorumlar yaptı.
Sonrasında ise, bir şehrin manzarasını gösterdiği videosunu yayınlayarak, "Miami değil" notunu yazdı. Bu not, sık sık Miami'yi çok sevdiğini dile getiren Şeyma Subaşı'na bir gönderme olarak yorumlandı.
ESKİ AŞKINA GÖNDERME Mİ YAPIYOR?
Öte yandan fenomen isimin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım, hala eski aşkını gizli gizli takip ettiği ve ona göndermede bulunduğu iddialarını da beraberinde getirmişti. Alsaloussi, geçtiğimiz gün Instagram hesabının hikayeler bölümünden kucağında bir bebekle çekilen fotoğrafını yayınlayarak, "Saf mutluluk, sevgi ve neşe" yazmıştı. Subaşı ise Meedo'nun bu paylaşımından sadece birkaç saat sonra kızı Melisa ile çekilen bir karesini aynı şekilde sosyal medya hesabının hikayeler kısmından yayınlayarak, "Yanına geliyorum, benim en safım..." ifadelerini kullanmıştı.
Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımıyla Mohammed Alsaloussi'ye imada bulunduğu iddia edilirken, ünlü ismin eski aşkıyla barışmak istediğini düşünenler de olmuştu.