Mohammed Alsaloussi'den dikkat çeken paylaşımlar! Şeyma'yı unutamadı mı?

ESKİ AŞKINA GÖNDERME Mİ YAPIYOR?

Öte yandan fenomen isimin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım, hala eski aşkını gizli gizli takip ettiği ve ona göndermede bulunduğu iddialarını da beraberinde getirmişti. Alsaloussi, geçtiğimiz gün Instagram hesabının hikayeler bölümünden kucağında bir bebekle çekilen fotoğrafını yayınlayarak, "Saf mutluluk, sevgi ve neşe" yazmıştı. Subaşı ise Meedo'nun bu paylaşımından sadece birkaç saat sonra kızı Melisa ile çekilen bir karesini aynı şekilde sosyal medya hesabının hikayeler kısmından yayınlayarak, "Yanına geliyorum, benim en safım..." ifadelerini kullanmıştı.