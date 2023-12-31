MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI (CANLI) | Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı gazetevatan.com’da
Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı! Heyecan dolu anlar 18:30'da başladı ve canlı yayın ile takip etmek mümkün. Bu yılki Milli Piyango çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye miktarı tam 400 milyon TL! Büyük ödül sahibini bulana kadar devam edecek çekilişte, toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL değerinde ödül dağıtılacak. Sonuçları öğrenmek için sabırsızlananlar için, gazetevatan.com’da sonuçlara dakika dakika güncellenecek. Ayrıca, bilet numaranızla sonuç sorgulama yapabileceğiniz sorgulama ekranı da olacak. Şu an 800 TL, 1200 TL, 3 bin TL, 5 bin TL, 8 bin TL ve 15 bin TL kazanan bilet numaraları Şisal Şans, Milli Piyango İdaresi ve noter huzurunda netlik kazandı.
• 31 Aralık 2023 - 19:02 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2023 - 19:02 • Son Güncelleme: