MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI (CANLI) | Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı gazetevatan.com’da

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.