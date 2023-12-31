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GündemMİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI (CANLI) | Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı gazetevatan.com’da
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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI (CANLI) | Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı gazetevatan.com’da

Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı! Heyecan dolu anlar 18:30'da başladı ve canlı yayın ile takip etmek mümkün. Bu yılki Milli Piyango çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye miktarı tam 400 milyon TL! Büyük ödül sahibini bulana kadar devam edecek çekilişte, toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL değerinde ödül dağıtılacak. Sonuçları öğrenmek için sabırsızlananlar için, gazetevatan.com’da sonuçlara dakika dakika güncellenecek. Ayrıca, bilet numaranızla sonuç sorgulama yapabileceğiniz sorgulama ekranı da olacak. Şu an 800 TL, 1200 TL, 3 bin TL, 5 bin TL, 8 bin TL ve 15 bin TL kazanan bilet numaraları Şisal Şans, Milli Piyango İdaresi ve noter huzurunda netlik kazandı.

• 31 Aralık 2023 - 19:02 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2023 - 19:02 • Son Güncelleme:
1MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI (CANLI) | Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı gazetevatan.com’da

Yılbaşı gecesi, milyonlar Milli Piyango çekiliş sonuçlarını merakla bekliyor. Çeyrek, yarım ya da tam bilet alan herkes, umutla kendi şanslı numaralarının çıkmasını bekliyor. Milli Piyango çekilişi başladı. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı, çeyrek, yarım veya tam bilet numarasıyla sonuçları öğrenmek isteyenler için gazetevatan.com.tr’da yayınlanacak.

2MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI (CANLI) | Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı gazetevatan.com’da

400 milyon değerindeki büyük ikramiye satılan bilete isabet edene kadar çekiliş sürecek. Canlı yayın ile Milli Piyango çekilişinde ikramiye kazanan numaraları da takip edebilirsiniz.

3MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI (CANLI) | Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı gazetevatan.com’da

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin lira olacak. Şanslı numaralar, 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek ve binlerce kişinin canlı olarak takip edeceği çekiliş ile belli olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

4MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI (CANLI) | Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı gazetevatan.com’da

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

5MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI (CANLI) | Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı gazetevatan.com’da

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları 'millipiyangoonline.com'dan sorgulanabilecek.

6MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 'www.millipiyangoonline.com' sonuç sorgulama ekranında bilet seri numarası ile de sorgulanabilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

715 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

15 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

8MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI (CANLI) | Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı gazetevatan.com’da
98.000 TL KAZANAN NUMARALAR

8.000 TL KAZANAN NUMARALAR

Son 6 rakamına göre 8.000 TL ikramiye kazanan numaralar

007418 011199 075280 076361 076655 078807 092650 096648 100728 102459 109639 110056 112388 117394 138290 152891 182947 186505 198469 216636 227827 233329 246797 251955 274929 280448 304311 311352 316620 352133 361921 364618 365753 368105 370504 384953 417699 429354 452686 459298 480799 505180 516329 517361 520923 541313 556952 572727 572972 589865 606080 611720 627870 667289 668449 672103 690765 690985 693550 703251 739479 764294 778656 779895 785199 801686 802640 807403 811890 828838 833301 862806 871078 881463 911892 959099 961243 970191 984051 999934

105.000 TL KAZANAN NUMARALAR

5.000 TL KAZANAN NUMARALAR

Son 5 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

00175 01169 01831 05017 05103 07232 10273 11588 13035 15536 17700 18342 20728 21226 21409 23128 23469 23615 29359 33600 35275 37261 38225 38615 40845 43107 44450 47201 48323 51169 51789 52538 54651 55189 57991 58075 58371 62286 63253 66446 67474 69652 69717 70317 70452 72253 74479 81558 82707 83758 85508 85531 86334 88315 88738 90831 93354 96455 98329 98772

11“3.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR” BELLİ OLDU

“3.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR” BELLİ OLDU

Son 4 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0287 0402 0569 0816 0911 0917 1283 1327 2061 2369 3301 3619 3945 4012 4470 4529 4863 4897 5011 5169 5209 5305 5380 5645 6603 6780 7080 7128 7359 8503 8518 8845 8921 9030 9179 9318 9590 9656 9695 9813

121200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR”

1200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR”

Son 3 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar

030 196 296 308 316 367 464 520 599 650 720 752 772 804 816 880 912 970 971 974

13800 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

800 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

Son 2 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar

02 12 46 48 57 61 72

14MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE VE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE VE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango sonuçları bilet numaranız ile hızlı sorgulama yapmak için aşağıdaki linke tıklayın.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAYFASI

 

 

15MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI 2024 NE KADAR

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI 2024 NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek 2024 yılbaşı bilet fiyatlar açıklandı. Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları şu şekilde oldu; Çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL'den satılacak.

Çeyrek bilet ➡️ 100 TL

Yarım bilet ➡️ 200 TL

Tam bilet ➡️ 400 TL