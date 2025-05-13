Metrobüs alarm veriyor! Yoğun kazaların sebebi eski araçlar mı dikkatsiz sürücüler mi? Kilometreleri 2 milyonu geçti

İstanbul’un en yoğun toplu taşıma hattı olan metrobüs, son aylarda art arda yaşanan kazalarla yeniden gündemde. Kapasitesinin çok üzerinde yolcu taşıyan araçlar, bazıları 2 milyon kilometreyi aşan kullanım geçmişiyle ciddi güvenlik riskleri barındırıyor. Peki, bu kazalarda metrobüs filosunun yaşının etkisi ne kadar büyük? Sürekli kapasite üstü çalışan sistem, sürücülerin dikkatini ve reflekslerini nasıl etkiliyor? Çözüm ne olabilir? Konunun uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı hem sorunları hem de çözüm önerilerini Hurriyet.com.tr'ye anlattı.