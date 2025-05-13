Metrobüs alarm veriyor! Yoğun kazaların sebebi eski araçlar mı dikkatsiz sürücüler mi? Kilometreleri 2 milyonu geçti
İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüsün arızaları can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Haramidere Sanayi Durağı’nda meydana gelen kazada bir kişinin hayatını kaybetmesi metrobüsleri yeniden tartışılır hale getirdi. Bazı araçların 2 milyon kilometreyi aşan kullanım süreleri olmasına rağmen halen aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yıllar önce metrobüs projesinin hazırlık ve uygulama sürecinde aktif rol alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, metrobüs kazalarının en önemli sebeplerini ve çözüm yollarını üzerine değerlendirmede bulundu.
• 13 Mayıs 2025 - 09:36 • Son Güncelleme:
• 13 Mayıs 2025 - 09:36 • Son Güncelleme: