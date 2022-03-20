Metin Tekin ve Önder Özen'den Torrent'e açık çağrı! 38 puanın tek sorumlusu onlar!

"Genel bir yorgunluk ve genel bir tutukluğun ötesinde bu serileri en etkili oynayan taraf Kerem idi. Bu maçta da en etkili oynayan oyuncu yine Kerem idi. eğer bir yorgunluk olacaksa Kerem'in ben yoruldum deme hakkı var. Bu maça gelene kadar. Ama bu maç en yüksek eforla oynayan ne yapacak diye ayağına baktığımız oyuncu da Kerem.