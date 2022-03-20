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GalatasarayMetin Tekin ve Önder Özen'den Torrent'e açık çağrı! 38 puanın tek sorumlusu onlar!
HaberlerGalatasaray Haberleri Metin Tekin ve Önder Özen'den Torrent'e açık çağrı! 38 puanın tek sorumlusu onlar!
• 20 Mart 2022 - 19:23 • Son Güncelleme:

Metin Tekin ve Önder Özen'den Torrent'e açık çağrı! 38 puanın tek sorumlusu onlar!

Gaziantep - Galatasaray maçından sonra yorumlarda bulunan Metin Tekin - Önder Özen ikilisi sarı kırmızılı takımın topladığı 38 puan dikkat çekerken, Tekin'in Torrent'e "Galatasaray'ın orta sahadaki pas trafiğiyle oyunu ele alıp kazandığı bir maç görmedim" sözleri bir hayli dikkat çekti.

• 20 Mart 2022 - 19:23 • Son Güncelleme:
1Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar
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Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç sonu konuştu.

2Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

Torrent, "Sahada bence dengeli bir maç vardı. Sonuç, sahadaki oyunu net olarak yansıtmıyor. Son saniyede bir gol yedik ilk yarıda. Çok saçma bir penaltı verdiler. Neden penaltı olduğunu anlayamıyorum ben." dedi.

3Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

İspanyol teknik adam, "Bafe'nin beraberlik getirme şansı olan pozisyonu da vardı, çok netti. Futbol adil bir oyun değil. 2-2 yapmamız lazımdı. Maç farklı bir yere gidebilirdi. Orada golü kaçırmamız, sonrasında topu kaybettik ve rakip kontradan golü buldu. Maç elimizden kaçtı. Bence maç dengeliydi." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

4Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

Önder Özen, Galatasaray'ın Gaziantep'e 3-1 mağlup olduğu maçı NTV'de değerlendirdi.

5Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

"Her maçla ilgili değerlendirme yaparken üç temel şeye bakıyoruz. Birincisi seçilmiş 11 ve teknik adamın taktik ve stratejisi. İkincisi bireysel performanslar. Üçüncüsü ise rakip ne yaptı? İki sağ beki yok Galatasaray'ın mecbur Semih oynadı. Onun dışında Feghouli nerede diye sorulabilir. Cicaldau da aynı şekilde."

6Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

"Strateji ve taktik olarak ne yapmaya çalıştığını tam anlayabildiğimi söyleyemem. Çözemedik Galatasaray'ın ne yapmak istediğini. İlk yarı başladığında Gomis'in Kerem'in Emre'nin rakip savunmaya baskı yapmadığını, orta sahaya topu aldırmamaya çalıştığını gördük. Ama o da devam etmedi. Oyun üstünlüğü el değiştirdikten sonra onu da anlayamaz hale geldik."

7Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

"Değişen skorlara göre de ortaya konulan bir oyun yok. 34'e kadar olan bölüm iki parça. 16-17 dakika Gaziantep baskılı, sonraki 16-17 dakika Galatasaray oyunu dengelemiş. Ama skor değiştikten sonra oyun tamamen Gaziantep'in üstünlüğe geçti."

8Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

"Günay harikulade başladı oyuna. Üç dört net gol pası gibi başlangıç yaptığını gördüm. İki tane çok net top çıkardı. Gaziantep'e kaleci olarak çok etki yaptı. Kitsiou çok etkili oynadı. Maxim'de filmi çeviren oyuncu."

9Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

"Kerem'in dışında bir tane iyi oyuncu yoktu sahada. Marcao ve Nelsson da iyi değildi. Gerçekten çok zorlu bir trafik. Beşiktaş ve Konya ile oynuyorsunuz. İki tane Barcelona maçı oynuyorsunuz sonra Antep deplasmanına geliyorsunuz. Gaziantep kendi evinde hiçbir takıma zorluk çıkarmadan göndermedi. Oradan çıkmak zor değil."

10Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

"Genel bir yorgunluk ve genel bir tutukluğun ötesinde bu serileri en etkili oynayan taraf Kerem idi. Bu maçta da en etkili oynayan oyuncu yine Kerem idi. eğer bir yorgunluk olacaksa Kerem'in ben yoruldum deme hakkı var. Bu maça gelene kadar. Ama bu maç en yüksek eforla oynayan ne yapacak diye ayağına baktığımız oyuncu da Kerem.

11Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

Ona eşlik eden ne hücumda, ne orta sahada Galatasaray'ı oyuna ortak edecek bir mücadele göstermediler. Kerem, Gomis'e de müthiş bir gol attırdı ancak ne yazık ki Morutan'dan dolayı asist ona yazılmayacak. Koş Kerem koş gibi."

12Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

Metin Tekin, Galatasaray'ın Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olduğu maçı NTV'de değerlendirdi.

13Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

"Galatasaray'ın 38 puanda kalmasının başlıca sebebinin orta saha kurgusu ve oyununun buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Bir tek Beşiktaş maçı hariç ki onda da çok yüksek bir motivasyonla baskıyla oynadıkları için başarılı oldular. Galatasaray'ın orta sahadaki pas trafiğiyle oyunu ele alıp kazandığı bir maç görmedim."

14Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

"Avrupa'da ilerlediler evet ama orta saha ile savunmayı birleştirerek ilerlediler. Orta saha ile hücumu birleştirecek hiçbir şey yapmadılar. Bu sorunu da hala yaşıyor. Bu maça bakıyorum, top Kerem'e gelir, Kerem rakibini geçer ve servis yapar ve ya top savunma arkasına atılır Kerem koşuyu yapar pozisyona girer. Başka bir opsiyonu yok."

15Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

"Galatsaray'ın başka hiçbir tehtidi olmadı. Özellikle de organizasyon maharetiyle yapılan bir iş yok sahada. Kerem'in marifetiyle 2-1'ken Gomis'e iyi bir asist yapabilirdi ama son 25 dakikanın büyük mağlubuydu Galatasaray."

16Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

"Hem oyun anlamında hem pozisyon bulamama hem de pozisyon verme anlamında çok mağluptu. Maxim bana göre Antep'in en kaliteli oyuncusu. Çok net bir oyunla kazandılar. Galatasaray'ın tek şansı mağlup girmemesi olabilirdi son 25 dakikaya ama mağlup da girince kalesinde de çok pozisyonlar verdi."

17Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

"Rakibi önleyemeyen bir Galatasaray vardı. Marcao ve Nelsson da savunmada düşük seviyede. Orta sahayı sezon başından beri kullanamıyor. Sadece tek tehdit Kerem. 1-1 ile 1-0 çok farklı oynanır. ilk yarıya 1-0 girseydi Galatasaray belki daha farklı olabilirdi."

18Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

"Çok tekrar yapıyoruz ama Berkan ve Taylan topu alıp yüzünü dönecek oyuncular değil. Maçta da birçok bireysel hatalar yaptı. Galatasary için çok toy bir oyuncu. Gelecek sene Galatasaray, bu kadronun süreye mi ihtiyacı var yoksa oyuncuya mı? önce bunun kararını verecek. Bu 30 lig maçı onlara bir şeyler anlatmıştır. Biri maliyet demek ama eğer süreci bekleyelim derse de o da büyük bir risk demek."

19Metin Tekin ve Önder Özenden Torrente açık çağrı 38 puanın tek sorumlusu onlar

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