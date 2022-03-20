Metin Tekin ve Önder Özen'den Torrent'e açık çağrı! 38 puanın tek sorumlusu onlar!
Gaziantep - Galatasaray maçından sonra yorumlarda bulunan Metin Tekin - Önder Özen ikilisi sarı kırmızılı takımın topladığı 38 puan dikkat çekerken, Tekin'in Torrent'e "Galatasaray'ın orta sahadaki pas trafiğiyle oyunu ele alıp kazandığı bir maç görmedim" sözleri bir hayli dikkat çekti.
Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç sonu konuştu.
İspanyol teknik adam, "Bafe'nin beraberlik getirme şansı olan pozisyonu da vardı, çok netti. Futbol adil bir oyun değil. 2-2 yapmamız lazımdı. Maç farklı bir yere gidebilirdi. Orada golü kaçırmamız, sonrasında topu kaybettik ve rakip kontradan golü buldu. Maç elimizden kaçtı. Bence maç dengeliydi." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
Önder Özen, Galatasaray'ın Gaziantep'e 3-1 mağlup olduğu maçı NTV'de değerlendirdi.
"Her maçla ilgili değerlendirme yaparken üç temel şeye bakıyoruz. Birincisi seçilmiş 11 ve teknik adamın taktik ve stratejisi. İkincisi bireysel performanslar. Üçüncüsü ise rakip ne yaptı? İki sağ beki yok Galatasaray'ın mecbur Semih oynadı. Onun dışında Feghouli nerede diye sorulabilir. Cicaldau da aynı şekilde."
"Strateji ve taktik olarak ne yapmaya çalıştığını tam anlayabildiğimi söyleyemem. Çözemedik Galatasaray'ın ne yapmak istediğini. İlk yarı başladığında Gomis'in Kerem'in Emre'nin rakip savunmaya baskı yapmadığını, orta sahaya topu aldırmamaya çalıştığını gördük. Ama o da devam etmedi. Oyun üstünlüğü el değiştirdikten sonra onu da anlayamaz hale geldik."
"Kerem'in dışında bir tane iyi oyuncu yoktu sahada. Marcao ve Nelsson da iyi değildi. Gerçekten çok zorlu bir trafik. Beşiktaş ve Konya ile oynuyorsunuz. İki tane Barcelona maçı oynuyorsunuz sonra Antep deplasmanına geliyorsunuz. Gaziantep kendi evinde hiçbir takıma zorluk çıkarmadan göndermedi. Oradan çıkmak zor değil."
"Genel bir yorgunluk ve genel bir tutukluğun ötesinde bu serileri en etkili oynayan taraf Kerem idi. Bu maçta da en etkili oynayan oyuncu yine Kerem idi. eğer bir yorgunluk olacaksa Kerem'in ben yoruldum deme hakkı var. Bu maça gelene kadar. Ama bu maç en yüksek eforla oynayan ne yapacak diye ayağına baktığımız oyuncu da Kerem.
Metin Tekin, Galatasaray'ın Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olduğu maçı NTV'de değerlendirdi.
"Galatasaray'ın 38 puanda kalmasının başlıca sebebinin orta saha kurgusu ve oyununun buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Bir tek Beşiktaş maçı hariç ki onda da çok yüksek bir motivasyonla baskıyla oynadıkları için başarılı oldular. Galatasaray'ın orta sahadaki pas trafiğiyle oyunu ele alıp kazandığı bir maç görmedim."
"Avrupa'da ilerlediler evet ama orta saha ile savunmayı birleştirerek ilerlediler. Orta saha ile hücumu birleştirecek hiçbir şey yapmadılar. Bu sorunu da hala yaşıyor. Bu maça bakıyorum, top Kerem'e gelir, Kerem rakibini geçer ve servis yapar ve ya top savunma arkasına atılır Kerem koşuyu yapar pozisyona girer. Başka bir opsiyonu yok."
"Çok tekrar yapıyoruz ama Berkan ve Taylan topu alıp yüzünü dönecek oyuncular değil. Maçta da birçok bireysel hatalar yaptı. Galatasary için çok toy bir oyuncu. Gelecek sene Galatasaray, bu kadronun süreye mi ihtiyacı var yoksa oyuncuya mı? önce bunun kararını verecek. Bu 30 lig maçı onlara bir şeyler anlatmıştır. Biri maliyet demek ama eğer süreci bekleyelim derse de o da büyük bir risk demek."