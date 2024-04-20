Metin Akpınar, Uğur Dündar, Dilara Gülaltan üçgeninde sular durulmuyor! Duygu Nebioğlu'nun şaşırtan 'erkek kardeş' iddiası

KARDEŞLERİM GİBİ ŞANSLI DEĞİLDİM

Duygu Nebioğlu, Sevgi Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın en büyük ablaları Furaye de suskunluğunu bozdu. “Aramızda Kalmasın”a konuşan Furaye, zorlu çocukluk yıllarının ardından kendine mutlu bir hayat kurmayı başardığını, hemşire olduğunu ve düzeninin bozulmasını istemediğini söyledi: “Ben kardeşlerim gibi şanslı değildim. Onlar iyi ailelere evlatlık verildi. Ben 15 yaşına kadar yurtlarda kaldım. Her şey benim için daha zor, ağır ve travmatik geçti. Onca zor yılların ardından hayata tutundum. İyi olmak için çok çabaladım. Ve başardım, ayakta kaldım. İnsanlara faydamın olduğu, çok sevdiğim bir mesleğim var. Sağlıkçıyım. Ülkeme faydalı bir vatandaşım. Bir kedim, huzurlu, mutlu, mütevazı bir hayatım var. Kardeşlerimin kalbi kırık, onların bu mücadelesine hak veriyorum. Ben yaralarımı deşmek, bazı şeyleri araştırmak, bilmek istemiyorum. Buna hazır değilim. Belki de artık hiç gerek yok. Kardeşlerimle görüşüyorum. Onlar benim canım. Duygu çok hassas, kırılgan ve iyi niyetli. Anneme kızgın değilim. Nefret etmiyorum. Ama çok kırgınım. Bizimle görüşmek isterse ne yaparım bilmiyorum, bilemiyorum.”