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Gündem Metin Akpınar, Uğur Dündar, Dilara Gülaltan üçgeninde sular durulmuyor! Duygu Nebioğlu'nun şaşırtan 'erkek kardeş' iddiası
Haberler Gündem Haberleri Metin Akpınar, Uğur Dündar, Dilara Gülaltan üçgeninde sular durulmuyor! Duygu Nebioğlu'nun şaşırtan 'erkek kardeş' iddiası

Metin Akpınar, Uğur Dündar, Dilara Gülaltan üçgeninde sular durulmuyor! Duygu Nebioğlu'nun şaşırtan 'erkek kardeş' iddiası

Türkiye'nin konuştuğu kadın Suphiye Orancı’yla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara Gülaltan'ın, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada ihlal iddiaları tartışılırken Anne Suphiye Orancı’nın çocukluk arkadaşı olduğunu öne süren bir kadın, bir erkek kardeş daha olabileceğini öne sürdü.

• 20 Nisan 2024 - 12:12 • Son Güncelleme:
• 20 Nisan 2024 - 12:12 • Son Güncelleme:
1 Metin Akpınar, Uğur Dündar, Dilara Gülaltan üçgeninde sular durulmuyor Duygu Nebioğlunun şaşırtan erkek kardeş iddiası

Türkiye'nin konuştuğu kadın Suphiye Orancı’yla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Orancı’nın dört kızını henüz çok küçükken Antalya’daki bir aileye bırakıp kaçtığı, kızlarından Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a açtığı babalık davasıyla ortaya çıkmıştı. Ardından diğer kızı Dilara Gülatan, babasının Uğur Dündar olduğunu öne sürerek dava açmıştı.

2 DNA TESTİNDE İHLAL İDDİASI

DNA TESTİNDE İHLAL İDDİASI

Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara G.'nin, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan bilgilere göre; İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Uğur Dündar'ın, Dilara Gülaltan'ın babası olmadığı yönünde hazırladığı rapora Dilara Gülaltan tarafından itiraz edildi. Adli Tıp Kurumu'na yapılan itirazın gerekçelerine de ulaşıldı.

3 KAN ÖRNEKLERİ FARKLI TARİHLERDE ALINDI

KAN ÖRNEKLERİ FARKLI TARİHLERDE ALINDI

Dündar'ın, Dilara G.'nin babası olmadığı yönünde hazırlanan raporun tarihinin 22 Mart 2023 olduğu ancak, hem Dilara G.'den hem de Dündar'dan kan örneklerinin Ekim- Kasım 2023'te alındığı vurgulandı. Kan örneğinin alındığı tarihin, raporun hazırlanma tarihinden sonra olması itiraz gerekçelerinden biri.

4 Metin Akpınar, Uğur Dündar, Dilara Gülaltan üçgeninde sular durulmuyor Duygu Nebioğlunun şaşırtan erkek kardeş iddiası

Bir diğeri Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporun dava dosyasına 13 Mart 2024 tarihinde sunulması ancak raporun düzenleme tarihinin 22 Mart 2024 olması.

5 Metin Akpınar, Uğur Dündar, Dilara Gülaltan üçgeninde sular durulmuyor Duygu Nebioğlunun şaşırtan erkek kardeş iddiası

Adli Tıp Kurumu yönetmeliğine göre, alınan örneklerin tarafların hiçbir kimlik bilgisi verilmeksizin işleme tabi tutulması gerekiyor. İşlemi yapan görevliler sadece kodlama ile verilen kodları görüyor. Ancak Dündar ve Dilara G. arasında geçen bu davada kişilerin isimlerinin her evrakta açık bir şekilde yazarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ortaya çıktı.

6 KURU KAN ÖRNEĞİ ALINMADI

KURU KAN ÖRNEĞİ ALINMADI

Yine aynı yönetmelikte kuru kan örneği de alınması gerekirken, bu davada kuru kan örneğinin alınmadığı dikkat çekti. Adli Tıp Kurumu taşınma dönemindeyken gönderilen örneklerin aradan geçen 7 ay gibi bir sürede bozulma ihtimali de düşünülecek olursa, bu tip durumlarda kuru kan örneğinin alınması önem taşırken, alınmadığı da itiraz gerekçelerinden biri oldu.

7 Metin Akpınar, Uğur Dündar, Dilara Gülaltan üçgeninde sular durulmuyor Duygu Nebioğlunun şaşırtan erkek kardeş iddiası

Emsal Yargıtay kararlarında, kişilerin örneklerinin aynı anda alınması yönünde tespitler de görmezden gelindi. İki taraftan da kan örnekleri bir buçuk ay ara ile farklı şekilde alındı. Öte yandan Adli Tıp Kurumu, anneden de örnek alması durumunda sonucun daha verimli çıkacağını bildirdi. Ancak anne Suphiye Orancı'nın Almanya'da olması ve ulaşılamaması nedeniyle anneden örnek alınamadı. Anneden örnek alınamamasının da DNA testinin tekrar yapılması gerektiğinin gerekçeleri arasında sıralandı. DNA testinin anneden de örnek alınarak yapılması istendi.

8 İKİZLERDEN ÖNCE DAVA AÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

İKİZLERDEN ÖNCE DAVA AÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Dilara G.'nin, Uğur Dündar'a karşı açtığı babalık davasının, geçtiğimiz yıl Metin Akpınar'a ikiz kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu tarafından açılan babalık davasından daha önce açıldığı öğrenildi. Metin Akpınar'ın kızı olduğu mahkeme tarafından kesinleşen Duygu Nebioğlu'nun davası sonuçlanırken, Dilara G.'nin davasının önce açılmasına rağmen halen sonuçlanmaması da soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

9 DNA ÖRNEKLERİ VİDEO ÇEKİLEREK ALINMALI

'DNA ÖRNEKLERİ VİDEO ÇEKİLEREK ALINMALI'

Uğur Dündar'ın DNA testi için hastanede kan örneği vermesi soru işaretine yol açtı. Yıllardır babalık davalarına bakan aile hukuku uzmanı Varol Turbay, DNA örneğinin tek yetkili olan Adli Tıp Kurumları'nda alınması gerektiğini vurgulayarak ekledi: "Örnek alma işlemi, fotoğraf, video çekimi gibi güvenlik önlemleri eşliğinde yapılmalı. Adli Tıp'a doğru örnek gelirse doğru sonuç alınır"

10 SULAR DURULMUYOR: ERKEK KARDEŞLERİ DE VAR

SULAR DURULMUYOR: ERKEK KARDEŞLERİ DE VAR

Konu gündüz kuşağı programlarına taşınırken, yayınları arayan birçok kişi şaşırtıcı iddialarda bulundu. Dün Müge Anlı’nın programına bağlanan bir kadın, Orancı’nın bir de oğlu olduğunu öne sürdü: “Ben Suphiye’nin çocukluk arkadaşıyım. Suphiye asil, güzel, narin, çok tatlı bir arkadaşımdı. Doğru düzgün bir aile yaşantısı yoktu, ona sahip çıkan yoktu. Erol mahallenin delikanlısıydı, onunla çıktıklarını söylemişti. Ondan bir çocuğu olduğunu duyduk. Çocuğu sonra Erol’un annesine bırakmış. Doğan bebek erkekti. Olay sonrası Erol’un ailesi mahalleden taşındı.”

11 KARDEŞLERİM GİBİ ŞANSLI DEĞİLDİM

KARDEŞLERİM GİBİ ŞANSLI DEĞİLDİM

Duygu Nebioğlu, Sevgi Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın en büyük ablaları Furaye de suskunluğunu bozdu. “Aramızda Kalmasın”a konuşan Furaye, zorlu çocukluk yıllarının ardından kendine mutlu bir hayat kurmayı başardığını, hemşire olduğunu ve düzeninin bozulmasını istemediğini söyledi: “Ben kardeşlerim gibi şanslı değildim. Onlar iyi ailelere evlatlık verildi. Ben 15 yaşına kadar yurtlarda kaldım. Her şey benim için daha zor, ağır ve travmatik geçti. Onca zor yılların ardından hayata tutundum. İyi olmak için çok çabaladım. Ve başardım, ayakta kaldım. İnsanlara faydamın olduğu, çok sevdiğim bir mesleğim var. Sağlıkçıyım. Ülkeme faydalı bir vatandaşım. Bir kedim, huzurlu, mutlu, mütevazı bir hayatım var. Kardeşlerimin kalbi kırık, onların bu mücadelesine hak veriyorum. Ben yaralarımı deşmek, bazı şeyleri araştırmak, bilmek istemiyorum. Buna hazır değilim. Belki de artık hiç gerek yok. Kardeşlerimle görüşüyorum. Onlar benim canım. Duygu çok hassas, kırılgan ve iyi niyetli. Anneme kızgın değilim. Nefret etmiyorum. Ama çok kırgınım. Bizimle görüşmek isterse ne yaparım bilmiyorum, bilemiyorum.”

12 HEP ÜNLÜLERLE BİRLİKTEYDİ

HEP ÜNLÜLERLE BİRLİKTEYDİ

Suphiye Orancı’nın arkadaşı olduğunu iddia eden Zeynep isimli bir kadın da Müge Anlı’nın programına bağlanarak bildiklerini anlattı: “Annesinden çok yakınan bir insandı. Bana ikizlerinin Metin Akpınar’dan olduğunu söylemişti. Çok klas bir kadındı, Etiler’de takılırdı. Ünlü bir Yeşilçam oyuncusu ona bir mekânda doğum günü partisi yapmıştı. Annesinin yüzünden ünlü isimlerle çıktığını söylemişti. O doğum günü yapan kişi yüzünden hapse girmiş. Konu hırsızlık diye biliyorum. Birlikte olduğu kişinin parasını çalmış. Parasını çaldığı kişi de o Yeşilçam oyuncusuydu. Dilara G.’nin babası Uğur Dündar değil, şarkıcı. Suphiye hep ünlülerle, işadamlarıyla birlikteydi.”

13 İKİNCİ BÖLÜM GELİYOR

'İKİNCİ BÖLÜM GELİYOR'

Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu da instagram hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda da bulundu. Nebioğlu, "Birinci bölüm bitti, ikinci bölüm geliyor. Bu kadına (annesi) koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak, sadece ilişki değil! Siz bu kadına bir sürü şeyler yaptırmışsınız. Kolay mı öyle kadın karalamak, hayatlarıyla oynamak. Kaç tane çocuk mahvoldu, sadece 4 tane mi sanıyorsunuz?" ifadelerinde bulundu.