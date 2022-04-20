Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Kuvvetli geliyor, sıcaklık 7 derece birden düşüyor! Bugün için illere 3 kritik uyarı...

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 14°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı