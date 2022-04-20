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GündemMeteoroloji'den son dakika açıklaması! Kuvvetli geliyor, sıcaklık 7 derece birden düşüyor! Bugün için illere 3 kritik uyarı...
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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Kuvvetli geliyor, sıcaklık 7 derece birden düşüyor! Bugün için illere 3 kritik uyarı...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor. Gün verildi ve belli oldu. Nisanda bahar yerine kış yüzünü göstermişti. Ayın sonuna doğru bahar sonunda geliyor. Sıcaklıklar 21 dereceye kadar çıkacak. Yükselmeye de devam edecek. Artık soğuk hava girişi de yok. MGM haritayı paylaşarak duyurdu. Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin açıklamada bulunarak önümüzün bahar ve yaz olduğunu belirtti. Bugün ise onlarca ilde hava yağmurlu. Uyarılar peş peşe geldi. Peki bugün hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu tahminleri...

• 20 Nisan 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
• 20 Nisan 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden son dakika açıklaması Kuvvetli geliyor, sıcaklık 7 derece birden düşüyor Bugün için illere 3 kritik uyarı...

Son dakika hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Konya'nın kuzey kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Hatay ve Osmaniye ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

2Meteorolojiden son dakika açıklaması Kuvvetli geliyor, sıcaklık 7 derece birden düşüyor Bugün için illere 3 kritik uyarı...

Doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

3HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

4RÜZGAR

RÜZGAR

Batı ve güneybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

5MGMDEN 3 UYARI

MGM'DEN 3 UYARI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6Meteorolojiden son dakika açıklaması Kuvvetli geliyor, sıcaklık 7 derece birden düşüyor Bugün için illere 3 kritik uyarı...

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7Meteorolojiden son dakika açıklaması Kuvvetli geliyor, sıcaklık 7 derece birden düşüyor Bugün için illere 3 kritik uyarı...

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yurdun doğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8Meteorolojiden son dakika açıklaması Kuvvetli geliyor, sıcaklık 7 derece birden düşüyor Bugün için illere 3 kritik uyarı...

Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı hava durumu açıklamasında sıcaklıkların artışa geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

9Meteorolojiden son dakika açıklaması Kuvvetli geliyor, sıcaklık 7 derece birden düşüyor Bugün için illere 3 kritik uyarı...

Bugün Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Konya'nın kuzeyi, Adana, Hatay ve Osmaniye ile akşam Marmara'nın kuzeyi ve Bursa'da yağmur var. Sıcaklıklar batıda 3-5 C artıyor. Doğuda 6-7 C azalıyor.

10Meteorolojiden son dakika açıklaması Kuvvetli geliyor, sıcaklık 7 derece birden düşüyor Bugün için illere 3 kritik uyarı...

Yarından itibaren, önümüzdeki 5-6 gün önemli bir yağış görünmüyor. Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Artık soğuk hava girişi de yok. Önümüz bahar ve yaz havası. Paltolarınızı kaldırabilirsiniz. Kazaklar dursun akşamları serin olur.

11Meteorolojiden son dakika açıklaması Kuvvetli geliyor, sıcaklık 7 derece birden düşüyor Bugün için illere 3 kritik uyarı...

İstanbul bugün gündüz açık ve parçalı bulutlu sıcaklık 15 C. Gece yarısından sonra (Perşembe ilk saatleri 02.00-06.00) arası yağmur var. Cumadan itibaren 21-22 C'ye çıkıyor. Pazartesiden sonra daha da artıyor.

12BUGÜN HAVA NASIL MARMARA

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

13EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu gececeği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°CAz bulutlu

İZMİR °C, 19°CAz bulutlu

MANİSA °C, 20°CAz bulutlu

14AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Alanya'nın iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

15İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Konya'nın kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°CParçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı bulutlu

KONYA °C, 17°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

16BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°CParçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

17ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır

AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

18DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°CParçalı bulutlu

VAN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

19GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 24°CParçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 24°CParçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°CParçalı bulutlu

20BUGÜN HAVA DURUMU

BUGÜN HAVA DURUMU

21PERŞEMBE HAVA DURUMU

PERŞEMBE HAVA DURUMU

22CUMA HAVA DURUMU

CUMA HAVA DURUMU

23CUMARTESİ HAVA DURUMU

CUMARTESİ HAVA DURUMU

24PAZAR HAVA DURUMU

PAZAR HAVA DURUMU

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