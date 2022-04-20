Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Kuvvetli geliyor, sıcaklık 7 derece birden düşüyor! Bugün için illere 3 kritik uyarı...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor. Gün verildi ve belli oldu. Nisanda bahar yerine kış yüzünü göstermişti. Ayın sonuna doğru bahar sonunda geliyor. Sıcaklıklar 21 dereceye kadar çıkacak. Yükselmeye de devam edecek. Artık soğuk hava girişi de yok. MGM haritayı paylaşarak duyurdu. Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin açıklamada bulunarak önümüzün bahar ve yaz olduğunu belirtti. Bugün ise onlarca ilde hava yağmurlu. Uyarılar peş peşe geldi. Peki bugün hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu tahminleri...
Son dakika hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Konya'nın kuzey kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Hatay ve Osmaniye ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Batı ve güneybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
MGM'DEN 3 UYARI
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yurdun doğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı hava durumu açıklamasında sıcaklıkların artışa geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Bugün Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Konya'nın kuzeyi, Adana, Hatay ve Osmaniye ile akşam Marmara'nın kuzeyi ve Bursa'da yağmur var. Sıcaklıklar batıda 3-5 C artıyor. Doğuda 6-7 C azalıyor.
Yarından itibaren, önümüzdeki 5-6 gün önemli bir yağış görünmüyor. Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Artık soğuk hava girişi de yok. Önümüz bahar ve yaz havası. Paltolarınızı kaldırabilirsiniz. Kazaklar dursun akşamları serin olur.
İstanbul bugün gündüz açık ve parçalı bulutlu sıcaklık 15 C. Gece yarısından sonra (Perşembe ilk saatleri 02.00-06.00) arası yağmur var. Cumadan itibaren 21-22 C'ye çıkıyor. Pazartesiden sonra daha da artıyor.
BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu gececeği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 19°CAz bulutlu
İZMİR °C, 19°CAz bulutlu
MANİSA °C, 20°CAz bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Alanya'nın iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Konya'nın kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°CParçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°CParçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı bulutlu
KONYA °C, 17°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 16°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır
AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°CParçalı bulutlu
VAN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 24°CParçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 21°CParçalı ve yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 24°CParçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°CParçalı bulutlu