METEOROLOJİ'DEN 4 BÖLGEYE UYARI! Yağış ve fırtına bugün de devam ediyor
Türkiye hafta sonuna yağışlı ve serin havayla girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Ekim 2026 Cumartesi günü için yayımladığı son tahmine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgârın saatte 40-70 kilometreye ulaşması bekleniyor. Karadeniz, Marmara ve Ege'de ise fırtına uyarısı var.
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Ekim ayının ilk günlerinde etkili olan serin ve yağışlı hava hafta sonunda da Türkiye'nin büyük bölümünü bırakmıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Ekim Cumartesi sabahı yayımladığı günlük tahmine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akdeniz'den Karadeniz'e, Doğu Anadolu'dan Güneydoğu'ya kadar geniş bir alanda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Bugünkü tahminde dört bölge özellikle öne çıkıyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Adana, Hatay, Rize ve Artvin'de yağış kuvvetlenecek
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre kuvvetli yağış beklenen yerler şöyle:
Adana'nın güney kesimleri
Hatay'ın kıyı kesimleri
Rize'nin doğu kesimleri
Artvin'in kıyı kesimleri
Bayram süresince yaşanan yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu kaydeden Jale, "Geçmiş yıllarda daha yoğun dönemler yaşadık. Ancak Kurban Bayramı'nın mayıs ayına denk gelmesi ve deniz turizminin henüz tam anlamıyla başlamamış olmasına rağmen bu rakamlar oldukça sevindirici. Bunun yanı sıra İzmir'in Dikili ve Aliağa ilçelerinden de Midilli'ye seferlerin başlaması yolcu sayılarımızı etkiledi. Buna rağmen hedeflediğimiz rakamlara ulaştığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
2026 yaz sezonu için de umutlu olduklarını vurgulayan Jale, "Önümüzdeki yaz sezonunda geçen yılın rakamlarını yakalayacağımızı, hatta yüzde 10 ila 15 oranında artış yaşanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Ayvalık'tan Midilli Adası'na yılda yaklaşık 1200 sefer gerçekleştiriliyor. Bu, oldukça önemli bir rakam. Türkiye'den Yunan adalarına yapılan seferler arasında en yoğun deniz hudut kapılarından biri Ayvalık'tır. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda yılın 12 ayı boyunca sefer yapılabiliyor ve kötü hava şartları dışında seferlerde aksama yaşanmıyor" diye konuştu.
Adana, Hatay, Rize ve Artvin'de yağış kuvvetlenecek
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre kuvvetli yağış beklenen yerler şöyle:Adana'nın güney kesimleri
Hatay'ın kıyı kesimleri
Rize'nin doğu kesimleri
Artvin'in kıyı kesimleri
İstanbul'da bugün yağmur var mı?
İstanbul da bugün yağış beklenen iller arasında yer alıyor.
Meteoroloji'nin tahminine göre İstanbul'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Ancak bugünkü kuvvetli yağış uyarısının merkezinde İstanbul bulunmuyor.
Marmara'da asıl dikkat edilmesi gereken başlıklardan biri rüzgâr.Bölgede rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'de rüzgâr 70 kilometreye çıkabilirMeteoroloji, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı.
Rüzgârın bu bölgelerde saatte 40-70 kilometre hızla esmesi ve zaman zaman kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgâr özellikle ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç veya direk devrilmesi gibi risklere karşı dikkat gerektiriyor.
Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyorDenizlerde de hava sakin değil.
Meteoroloji'nin 3 günlük deniz tahmin bültenine göre Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor.
Marmara'da rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi, dalga yüksekliğinin 2,5 ila 3,5 metreye ulaşması bekleniyor.
Karadeniz'de de bazı kesimlerde rüzgârın 8 kuvvetine çıkabileceği tahmin ediliyor.
Deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı güncel duyuruların takip edilmesi gerekiyor.
Bugün hangi bölgelerde yağış var?
Meteoroloji'nin 3 Ekim tahminine göre yağış beklenen başlıca bölgeler şöyle:
Akdeniz
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları
Doğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu
Bunlara ek olarak İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya ve Tokat çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı kesimleri de yağış görülecek yerler arasında.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altındaSerin hava da etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji, hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklemiyor. Sıcaklıkların Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Ekim ayının ilk haftasında etkili olan bu serin ve yağışlı hava, özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hissediliyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Cumartesi günü birçok bölgede etkili olan yağışlı hava, hafta sonunun devamında da Türkiye'nin farklı kesimlerinde görülebilecek.
Meteoroloji'nin kısa vadeli tahminlerinde yağışlı sistemin özellikle kuzey, doğu ve güney kesimlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Yağışların yerel nitelik taşıması nedeniyle aynı il içinde dahi farklı ilçelerde hava koşulları değişebiliyor. Bu nedenle hafta sonu planı yapanların il ve ilçe bazlı güncel tahminleri takip etmesi gerekiyor.
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
3 Ekim Cumartesi günü için öne çıkan tablo şöyle:
Kuvvetli yağış: Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyıları
Kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına: Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyıları
Denizlerde fırtına: Karadeniz, Marmara ve Ege
Hava sıcaklığı: Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında
Yağış ve rüzgârın etkili olacağı bölgelerde güncel Meteoroloji uyarılarının takip edilmesi önem taşıyor.