METEOROLOJİ'DEN 26 EKİM UYARISI! 5 ilde kuvvetli yağış, bazı bölgelerde 100 kilograma ulaşabilir

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METEOROLOJİ'DEN 5 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Meteoroloji'nin açıklamasında yağışın her ilde aynı şiddette olmayacağı belirtildi. En yüksek yağış miktarı Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde beklenirken diğer illerde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

26 Ekim için beklenen yağış miktarları şöyle:

Muğla: İl genelinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Yağış miktarı metrekareye 51-100 kilogram arasında olabilir.

Aydın: İl genelinde kuvvetli sağanak tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde yağışın şiddeti artarak metrekareye 51-100 kilograma ulaşabilir.

İzmir: Özellikle güney ve batı kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağış miktarı metrekareye 21-50 kilogram arasında tahmin ediliyor.

Denizli: Öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağış miktarı metrekareye 21-50 kilogram arasında olabilir.

Antalya: Kentin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor. Yağış miktarının metrekareye 30-75 kilogram arasında olması bekleniyor.

Bu miktarlar Meteoroloji'nin tahminlerini gösteriyor. Yağışın şiddeti ve süresi, aynı ilin farklı ilçelerinde değişiklik gösterebilir.