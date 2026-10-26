METEOROLOJİ'DEN 26 EKİM UYARISI! 5 ilde kuvvetli yağış, bazı bölgelerde 100 kilograma ulaşabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ekim Pazartesi günü için Ege ve Akdeniz'deki 5 ili kuvvetli yağışa karşı uyardı. Aydın'ın batısı ile Muğla'da yağış miktarının metrekareye 100 kilograma ulaşabileceği tahmin ediliyor. İzmir, Denizli ve Antalya'da da kuvvetli sağanak beklenirken sel, su baskını ve kıyı kesimlerinde hortum riskine dikkat çekildi. Yağışların bazı bölgelerde salı ve çarşamba günleri de devam etmesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Ekim Pazartesi günü etkili olması beklenen sağanak yağışlar için yeni uyarı yayımladı. İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Antalya'yı kapsayan uyarıya göre Ege ve Batı Akdeniz'de gün boyunca yerel olarak kuvvetli, bazı bölgelerde ise şiddetli gök gürültülü sağanak görülecek.
Özellikle Aydın'ın batısı ve Muğla'da yağış miktarının metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında olması bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
25 Ekim saat 13.45'te yayımlanan 535 numaralı uyarı, 26 Ekim Pazartesi saat 05.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Uyarının geçerlilik süresi 27 Ekim Salı saat 03.00'te sona erecek.
METEOROLOJİ'DEN 5 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji'nin açıklamasında yağışın her ilde aynı şiddette olmayacağı belirtildi. En yüksek yağış miktarı Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde beklenirken diğer illerde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.
26 Ekim için beklenen yağış miktarları şöyle:
Muğla: İl genelinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Yağış miktarı metrekareye 51-100 kilogram arasında olabilir.
Aydın: İl genelinde kuvvetli sağanak tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde yağışın şiddeti artarak metrekareye 51-100 kilograma ulaşabilir.
İzmir: Özellikle güney ve batı kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağış miktarı metrekareye 21-50 kilogram arasında tahmin ediliyor.
Denizli: Öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağış miktarı metrekareye 21-50 kilogram arasında olabilir.
Antalya: Kentin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor. Yağış miktarının metrekareye 30-75 kilogram arasında olması bekleniyor.
Bu miktarlar Meteoroloji'nin tahminlerini gösteriyor. Yağışın şiddeti ve süresi, aynı ilin farklı ilçelerinde değişiklik gösterebilir.
MUĞLA VE AYDIN'DA YAĞIŞ 100 KİLOGRAMA ULAŞABİLİR
26 Ekim tarihli uyarının en dikkat çekici bölümü Muğla ve Aydın'ın batısına ilişkin. Meteoroloji, bu bölgelerde metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında yağış düşebileceğini bildirdi. MGM'nin yağış sınıflandırmasına göre metrekareye 76-100 kilogram yağış, şiddetli yağış kategorisinde değerlendiriliyor.
Bu nedenle özellikle alçak kesimlerde, dere yataklarının çevresinde ve su birikmesine elverişli bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Yağış miktarının 100 kilograma ulaşması, bütün bölgelerde bu miktarda yağmur yağacağı anlamına gelmiyor. Tahmin, yerel olarak görülebilecek en yüksek yağış miktarını ifade ediyor.
İZMİR VE DENİZLİ'DE SAĞANAK, ANTALYA'NIN BATISINDA ŞİDDETLİ YAĞIŞ RİSKİ
İzmir'de özellikle güney ve batı ilçelerinde etkili olması beklenen sağanak, gün içerisinde kent genelinde yerel olarak kuvvetlenebilecek. Denizli'de ise yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvet kazanacağı tahmin ediliyor.
Antalya'nın batısında metrekareye 30-75 kilogram arasında yağış bekleniyor. Bu bölgede kuvvetli sağanağın yer yer çok kuvvetli hâle gelmesi öngörülüyor.
Meteoroloji'nin günlük tahmininde Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda da kuvvetli yağış beklentisi yer alıyor. Bu iller, beş ili kapsayan 535 numaralı özel uyarının dışında olmakla birlikte güncel hava tahmininde dikkat çekiyor.
KIYILARDA HORTUM, GÜNEY EGE'DE FIRTINA RİSKİ
Kuvvetli yağışlara bazı bölgelerde sert rüzgârın da eşlik etmesi bekleniyor. Meteoroloji, Güney Ege kıyılarında rüzgârın güneyli yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hızla, kısa süreli fırtına şeklinde esebileceğini bildirdi.
Yağış sırasında kuvvetli rüzgâr, yıldırım ve yerel dolu görülebileceği belirtilirken kıyı kesimlerinde hortum oluşma riskine de dikkat çekildi.
Beklenen hava koşulları nedeniyle özellikle deniz ulaşımında ve kara yollarında aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.
YAĞIŞLAR SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜ DE SÜRECEK Mİ?
Meteoroloji'nin açıklamasına göre şiddetli yağışlar 26 Ekim Pazartesi günüyle sınırlı kalmayabilir.Muğla ve Antalya çevrelerinde sağanağın 27 Ekim Salı ve 28 Ekim Çarşamba günleri de aralıklarla ve yerel olarak devam etmesi bekleniyor.
Ancak 535 numaralı özel uyarının geçerlilik süresi 27 Ekim saat 03.00'te sona eriyor. Sonraki günler için yağışın miktarı ve etkili olacağı bölgeler, Meteoroloji'nin güncel tahmin ve uyarılarıyla takip edilmeli.
METEOROLOJİ'DEN SEL VE SU BASKININA KARŞI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli ve şiddetli yağış beklenen bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Özellikle su baskını yaşanabilecek alt geçitler, dere yatakları ve alçak kesimlerde tedbir alınması önem taşıyor. Şiddetli yağış sırasında suyla kaplanmış yollardan araçla geçilmeye çalışılmaması gerekiyor.
Kıyı bölgelerinde kuvvetli rüzgâr ve hortum riski, açık alanlarda ise yıldırım ve dolu ihtimali bulunuyor.Vatandaşların güncel uyarıları Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi ve yetkili kurumların duyurularından takip etmesi öneriliyor.