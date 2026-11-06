Meteoroloji uyardı! Kar geliyor: Sıcaklıklar aniden düşecek, o iller için alarm verildi!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Kasım 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları (Düzce ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.