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Meteoroloji uyardı! Kar geliyor: Sıcaklıklar aniden düşecek, o iller için alarm verildi!

06.11.2026 - 09:16Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir

Yurt genelinde dondurucu hava dalgası etkisini gösteriyor. Meteoroloji'den gelen son verilere göre sıcaklıklar aniden düşerken, Doğu Anadolu’nun kuzeyindeki yüksek bölgeler ile Artvin’in iç kesimlerine kar yağışı bekleniyor. Hatay ve Güneydoğu çevrelerinde ise şiddetli sağanak alarmı verildi. İşte il il 6 Kasım hava tahmini...

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1Meteoroloji uyardı! Kar geliyor: Sıcaklıklar aniden düşecek, o iller için alarm verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Kasım 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları (Düzce ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Meteoroloji uyardı! Kar geliyor: Sıcaklıklar aniden düşecek, o iller için alarm verildi!

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

3Meteoroloji uyardı! Kar geliyor: Sıcaklıklar aniden düşecek, o iller için alarm verildi!

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Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

4Meteoroloji uyardı! Kar geliyor: Sıcaklıklar aniden düşecek, o iller için alarm verildi!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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