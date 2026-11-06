Havalar buz kesti, Erzincan'da zorlu yolculuk başladı: Sürü sürü iniyorlar, günlerce sürecek

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Erzincan'da ilkbahar aylarında yaylalara çıkarılan koyun ve keçiler, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde soğuk havanın etkisini göstermesiyle yeniden yerleşim yerlerine indiriliyor.Bölgenin önemli geçim kaynaklarından küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, yaz boyunca yaylalarda otlattıkları hayvanlarını kış mevsimini geçirecekleri köylere götürmek için hazırlıklarını tamamladı.Bazı üreticiler sürülerini günler süren yürüyüşlerle köylerine ulaştırırken bazıları da hayvanlarını kamyonlara yükleyerek naklediyor.