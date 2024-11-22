Meteoroloji son raporu açıkladı; Kar yağışları ve sağanaklar hayatı olumsuz etkileyecek! AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı geldi: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek
Son dakika haberi Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya Çorum, Yozgat, Adana ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat), İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hafta sonuna dikkat çekerek sıcaklıkların 12 derece birden düşeceğini açıkladı. Öte yandan AKOM, İstanbul için fırtına ve karla karışık yağmur uyarısında bulundu. İşte beklenen hava durumu tahmini...
• 22 Kasım 2024 - 19:23 • Son Güncelleme:
• 22 Kasım 2024 - 19:23 • Son Güncelleme: