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GündemMeteoroloji son raporu açıkladı; Kar yağışları ve sağanaklar hayatı olumsuz etkileyecek! AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı geldi: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek
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Meteoroloji son raporu açıkladı; Kar yağışları ve sağanaklar hayatı olumsuz etkileyecek! AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı geldi: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Son dakika haberi Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya Çorum, Yozgat, Adana ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat), İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hafta sonuna dikkat çekerek sıcaklıkların 12 derece birden düşeceğini açıkladı. Öte yandan AKOM, İstanbul için fırtına ve karla karışık yağmur uyarısında bulundu. İşte beklenen hava durumu tahmini...

• 22 Kasım 2024 - 19:23 • Son Güncelleme:
• 22 Kasım 2024 - 19:23 • Son Güncelleme:
1İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

2Meteoroloji son raporu açıkladı; Kar yağışları ve sağanaklar hayatı olumsuz etkileyecek AKOMdan İstanbula kar uyarısı geldi: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.

3Meteoroloji son raporu açıkladı; Kar yağışları ve sağanaklar hayatı olumsuz etkileyecek AKOMdan İstanbula kar uyarısı geldi: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken, hava sıcaklığında da 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor.

4Meteoroloji son raporu açıkladı; Kar yağışları ve sağanaklar hayatı olumsuz etkileyecek AKOMdan İstanbula kar uyarısı geldi: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde, yarın akşam saatleri ile pazar günü sabah saatlerinde yağışların; karla karışık yağmur ve kısa süreli kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

5Meteoroloji son raporu açıkladı; Kar yağışları ve sağanaklar hayatı olumsuz etkileyecek AKOMdan İstanbula kar uyarısı geldi: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

AKOM, kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

6LODOS TEKRAR BAŞLAYACAK

LODOS TEKRAR BAŞLAYACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:
Bugün Cuma, Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli yağış devam edecek. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve doğu Karadeniz de hafif yağmur var. Öğlenden itibaren Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli lodos tekrar başlayacak. Sıcaklık değişmiyor.

7Meteoroloji son raporu açıkladı; Kar yağışları ve sağanaklar hayatı olumsuz etkileyecek AKOMdan İstanbula kar uyarısı geldi: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Yarın sabah erken saatlerde Trakya'dan soğuk ve çok kuvvetli yağışlı hava giriş yapacak. Rüzgar karayele dönecek ve sıcaklıkları 10-12 derece ani düşürecek. Trakya, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli yağışlara neden olacak, su baskınları olur.

8YURTTA KAR ETKİSİ

YURTTA KAR ETKİSİ

Yarın gelecek olan soğuk ve yağışlı hava cumartesi akşama doğru pazar, pazartesi ve salı İç Anadolu, Orta ve Batı karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'da kar yağışlarına neden olacak. İstanbulda kar yok. Sıcaklık İzmir'de 11, İstanbul'da 7 Ankara'da 2 dereceye kadar düşecek.

9BUZLANMAYA DİKKAT

BUZLANMAYA DİKKAT

Cumartesi günü akşam saatlerinde İstanbul, Ankara karayolunda Düzce ve Bolu cıvarında kar yağışı ve buzlanmadan ulaşım aksayabilir. Seyyahat edeceklere duyurulur.

10HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

11RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat), İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

12KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

13KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat), İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

14MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 15°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 15°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

15EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kesimlerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli zamanla kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 15°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

16AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 24°CÇok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 22°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

MERSİN 15°C, 21°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ 3°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

18BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 12°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 14°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

19ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 15°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

20DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

KARS 0°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

21GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu