Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı! 34 şehir için kuvvetli yağış uyarısı geldi
Soğuk havalar yurdu etkisi altına aldı kış geri döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu açıkladı 34 şehire "sarı" kodlu yağış uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıldı. Prof. Dr. Orhan Şen yağışların bugün doğu illerinde etkili olacağını belirtirken yarın için ise İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Şen, 'Kıştan bir gün, montları giydim. Yarın öğleden sonra kuvvetli İstanbul’da yağış. Sıcaklık 3-4 gün daha 16-17 derece civarında olacak.' ifadelerini kullandı.
• 02 Mayıs 2024 - 18:36 • Son Güncelleme:
• 02 Mayıs 2024 - 18:36 • Son Güncelleme: