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Gündem Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı! 34 şehir için kuvvetli yağış uyarısı geldi
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Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı! 34 şehir için kuvvetli yağış uyarısı geldi

Soğuk havalar yurdu etkisi altına aldı kış geri döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu açıkladı 34 şehire "sarı" kodlu yağış uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıldı. Prof. Dr. Orhan Şen yağışların bugün doğu illerinde etkili olacağını belirtirken yarın için ise İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Şen, 'Kıştan bir gün, montları giydim. Yarın öğleden sonra kuvvetli İstanbul’da yağış. Sıcaklık 3-4 gün daha 16-17 derece civarında olacak.' ifadelerini kullandı.

• 02 Mayıs 2024 - 18:36 • Son Güncelleme:
• 02 Mayıs 2024 - 18:36 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı 34 şehir için kuvvetli yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

2 Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı 34 şehir için kuvvetli yağış uyarısı geldi

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

3 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

4 RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

5 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6 YAĞIŞLAR BU GECE KUVVETLİ GÖRÜNÜYOR

'YAĞIŞLAR BU GECE KUVVETLİ GÖRÜNÜYOR'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:
2 gündür Ankara’da yağışlar afete dönüştü. Bugün İç Anadolu’daki yağışlar doğuya doğru kaydı. Karadeniz Bölgesi, Sinop’tan Kahramanmaraş’a kadar çizgi çekelim, doğusuna kaydı.

7 Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı 34 şehir için kuvvetli yağış uyarısı geldi

Yağışlar bu gece kuvvetli görünüyor. Gece saatlerinden sonra Mardin, öğleden sonraları Sivas, Samsun, Kahramanmaraş, Diyarbakır’da kuvvetli gözüküyor. Akşama doğru ise Doğuya kayıyor, Van, Bitlis civarı. Doğu’da yağış kuvvetli ama problem olacağını düşünmüyorum. Ankara gibi bir manzara beklemiyorum. Yıldırımda düşebilir bu yağışta.

8 Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı 34 şehir için kuvvetli yağış uyarısı geldi

Yarından itibaren toz da gidecek. Kıştan bir gün, montları giydim. 16-17 derece, İstanbul. Uzun yıllar 23 derece idi İstanbul’daki ortalama. Yarın öğleden sonra kuvvetli İstanbul’da yağış. 3-4 gün daha 16-17 derece civarı İstanbul’da.

9 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

10 EGE

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu
MANİSA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

11 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 27°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

14 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

15 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

16 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.