Meteoroloji son dakika duyurdu! Şakır şakır yağmur başladı, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı geldi
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kent için günler öncesinden uyarı yapılmıştı. Uyarıların ardından şiddetli yağmur ve fırtına başladı. Birçok yerde kar yağışı da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den üç uyarı birden geldi. Kuvvetli yağmur, fırtına ve buzlanma uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu ile ilgili gelişmeler
• 15 Aralık 2024 - 09:37 • Son Güncelleme:
• 15 Aralık 2024 - 09:37 • Son Güncelleme: