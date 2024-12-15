Meteoroloji son dakika duyurdu! Şakır şakır yağmur başladı, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı geldi

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KASTAMONU °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.