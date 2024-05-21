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Gündem Meteoroloji son dakika duyurdu! Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak
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Meteoroloji son dakika duyurdu! Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak

Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmesi... Meteoroloji yağmur yağacak iller açıkladı. Yaz mevsimi yaklaşırken bazı illerde halen yeteri kadar sıcak görülmedi. Bazı vatandaşlar da yurtta ne zaman güneşli günlerin görüleceğini merak ediyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni harita yayınladı. Hava durumu tahmin raporuna göre, bu hafta birçok ilde sağanak yağmur görülecek. Ayrıca kavurucu sıcaklıklarla ilgili bilgi de verildi. İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu raporu yayınladı. İşte son dakika hava durumu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

• 21 Mayıs 2024 - 18:31 • Son Güncelleme:
• 21 Mayıs 2024 - 18:31 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji son dakika duyurdu Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Eskişehir ve Adana çevreleri, Ankara’nın güney, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

2 HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

3 RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

4 TOZ TAŞINIMI UYARISI

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

6 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

7 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

8 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

9 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

10 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

11 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

13 Meteoroloji son dakika duyurdu Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen, CNN TÜRK'e anlattı.

14 BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Mayıs ayının ilk 15'i soğuk geçti. Bu ay yağışlar fena değil ama hava sıcaklıkları ortalamanın altına düştü. O kasvet gitti, güneş çıktı. Bugün baktığımız zaman İstanbul'da yağış yok. Gece saatlerinde Silivri civarında olabilir. Antalya, Akdeniz civarında iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde kuvvetli yağış var. İç Anadolu'da da var ama kuvvetli değil.

15 Meteoroloji son dakika duyurdu Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak

Akşama doğru bu yağış ayrılacak. Yarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de tekrar yağış geliyor. Bir günlük bir yağış olacak bununla birlikte sıcaklık tekrar düşecek. İstanbul'da hava 16-17 dereceye düşebilir. Montlarımızı giymek durumunda kalabiliriz.

16 YAZ NE ZAMAN GELECEK

YAZ NE ZAMAN GELECEK?

Büyük bir ihtimalle ayın 15'inden sonra ısınma başlıyor. 16-17' si gibi sıcaklık 24-25 derecelere çıkabilir. Mayıs ayının ikinci yarısı yaza dönük bir hava. Mayısın son haftası ise sıcaklıklar 27-28 derecelere çıkacak.

17 GÜNEYDOĞU ANADOLU VE DOĞU ANADOLU’DA TOZ TAŞINIMI VAR

GÜNEYDOĞU ANADOLU VE DOĞU ANADOLU’DA TOZ TAŞINIMI VAR

Güneydoğu'nun doğusunda; Mardin, Hakkâri, Şırnak civarlarında, Doğusunda yani; Erzurum, Van, Hakkâri, Ağrı civarlarında toz var. Sağlıksız görünüyor. Bu bölgede yaşayanlar dışarı çıkacaksa maskeyle çıkmalarında fayda var. Yarın bu toz gidecek.

18 Meteoroloji son dakika duyurdu Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak

Önümüzdeki hafta Batı bölgelerde yağış yok hatta önümüzdeki 7-8 gün Marmara, Ege’ye yağış yok. Akdeniz’de dahil olmak üzere yağışlar Batı'dan çekilecek. Yağış Batı'dan kalkıyor. Sıcaklarında ortalama üzerine çıkma durumu var.

19 Meteoroloji son dakika duyurdu Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak

Öte yandan Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre, salı günü Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağmur görülecek.

20 Meteoroloji son dakika duyurdu Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak

Çarşamba günü ise yurdun doğu kesiminde sağanak yağmur hakim olacak.

21 Meteoroloji son dakika duyurdu Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak

Perşembe günü yurdun kıyı kesimleri hariç birçok ilde kuvvetli yağmur bekleniyor.

22 Meteoroloji son dakika duyurdu Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak

Cuma günü ise yurdun batı kesimi hariç tüm Türkiye'de sağanak yağmur hakim olacak.

23 Meteoroloji son dakika duyurdu Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak

Cumartesi günü doğuda kuvvetli yağmur yurdun orta kesiminde yer yer yağmur bekleniyor. Batı kesimi ise güneşli günler görecek.

24 Meteoroloji son dakika duyurdu Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak

Öte yandan Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre, çarşamba günü yurdun doğu kesiminde sağanak yağmur hakim olacak.

25 Meteoroloji son dakika duyurdu Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak

Perşembe günü yurdun kıyı kesimleri hariç birçok ilde kuvvetli yağmur bekleniyor.

26 Meteoroloji son dakika duyurdu Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak

Cuma günü ise yurdun batı kesimi hariç tüm Türkiye'de sağanak yağmur hakim olacak.

27 Meteoroloji son dakika duyurdu Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak

Cumartesi günü doğuda kuvvetli yağmur yurdun orta kesiminde yer yer yağmur bekleniyor. Batı kesimi ise güneşli günler görecek.

28 Meteoroloji son dakika duyurdu Kavurucu sıcaklar öncesi yağışlar bir anda bastıracak

Pazar günü ise yurdun doğu ve iç kesiminde kuvvetli sağanak bekleniyor.