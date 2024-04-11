Meteoroloji gece ve sabah saatleri için duyurdu! Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Sıcaklıklar artarken Meteoroloji merakla beklenen raporunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Güneydoğu Anadolu ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sıcaklıkların hafta sonu İstanbul'da 2-3 derece, Ege ve Akdeniz'de ise 4-5 derece artacağını açıkladı. Bugün Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.
• 11 Nisan 2024 - 18:49 • Son Güncelleme:
• 11 Nisan 2024 - 18:49 • Son Güncelleme: