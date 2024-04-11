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Gündem Meteoroloji gece ve sabah saatleri için duyurdu! Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı
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Meteoroloji gece ve sabah saatleri için duyurdu! Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Sıcaklıklar artarken Meteoroloji merakla beklenen raporunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Güneydoğu Anadolu ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sıcaklıkların hafta sonu İstanbul'da 2-3 derece, Ege ve Akdeniz'de ise 4-5 derece artacağını açıkladı. Bugün Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

• 11 Nisan 2024 - 18:49 • Son Güncelleme:
• 11 Nisan 2024 - 18:49 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji gece ve sabah saatleri için duyurdu Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

2 Meteoroloji gece ve sabah saatleri için duyurdu Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

3 PROF. DR. ŞEN: SICAKLIKLAR ARTIYOR

PROF. DR. ŞEN: SICAKLIKLAR ARTIYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu'da yağmur var, diğer bölgeler açık ve az bulutlu. Rüzgar Marmara'nın doğusu ve Kuzey Ege'de kuzeyden kuvvetli esiyor. Sıcaklıklar hafta sonu İstanbul'da 2-3 derece, hafta başı 4-5 derece, Ege ve Akdeniz'de hafta sonu 4-5 derece artacak" mesajını paylaştı.

4 HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

İç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

5 RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

6 ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

9 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

10 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C Parçalı bulutlu
KONYA °C, 20°C Parçalı bulutlu

12 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

13 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
TOKAT °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

14 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya, Tunceli ve Erzincan hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı