Metafizik büyü tarifesi ile dolandırıcılığa 4 gözaltı: Kapıdaki tabela şaşkına çevirdi
Kütahya'da para karşılığı büyü bozup, muska hazırlayan 4 şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden E.G.'nin kendisini 'metafizik büyü uzmanı' olarak tanıtıp, açılışa özel fiyatlar belirleyerek, 300 liradan 10 bin liraya kadar tarife uyguladığı ortaya çıktı.
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
• 30 Mayıs 2024 - 15:18 • Son Güncelleme:
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
• 30 Mayıs 2024 - 15:18 • Son Güncelleme: