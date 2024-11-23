Meslektaşları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı unutmadı

Çok ince ve nazik bir çalışma olmuş. Şehit öğretmenlerimize okulun kütüphanesinde yer ayırarak, öğrencilerimizin de buraya girip çıktıkça burayı göreceğini düşünürsek geçtiğimiz yıllarda neler olduğunu daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen olması münasebetiyle 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayacağız. Öncelikle ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu ülkeye emeği geçen bütün öğretmenlerimize minnettarız. Biz de vatandaş olarak hem devletimize hem öğretmenlerimize hem çocuklarımıza sahip çıkacağız. Onları ülkemizin geleceğine daha iyi hazırlamak için de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.