Meslektaşları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı unutmadı
Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Turgut Özal Ortaokulu'nda, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve diğer şehit öğretmenlerin anısına çiçek bahçesi ve anı köşesi oluşturuldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında okulu ziyaret eden şehit Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın, duygusal anlar yaşadı.
Samet ÖKSÜZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
• 23 Kasım 2024 - 13:56 • Son Güncelleme:
Samet ÖKSÜZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
• 23 Kasım 2024 - 13:56 • Son Güncelleme: