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MagazinMerve Boluğur paylaştı! 'Dekoltesi sınırda'
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• 28 Şubat 2022 - 15:05 • Son Güncelleme:

Merve Boluğur paylaştı! 'Dekoltesi sınırda'

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ama açıklamalarıyla kendini unutturmayan oyuncu Merve Boluğur üst üste dekolteli pozlarını paylaştı. Merve Boluğur'un frikiğe ramak kala pozlarına "Dekolten sınırda dikkat et" yorumları geldi.

• 28 Şubat 2022 - 15:05 • Son Güncelleme:
1Merve Boluğur paylaştı Dekoltesi sınırda
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Hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur üst üste dekolteli pozlarını paylaştı. Son dönemde aşk hayatıyla gündeem gelen Merve Boluğur'un bacak dekolteli ve göğüs dekolteli iddialı pozları takipçilerinin radarına girdi.

2Merve Boluğur paylaştı Dekoltesi sınırda

"Problem kız" notuyla paylaşımlar yapan Merve Boluğur'un frikik vermesine ise ramak kaldı. Oyuncunun bu pozlarını görenler "Dekolten sınırda dikkat et" yorumları yaptı.

3Merve Boluğur paylaştı Dekoltesi sınırda

Merve Boluğur, 2015’te nikah masasına oturduğu popçu Murat Dalkılıç’tan Eylül 2017’de tek celsede boşanmıştı.

4Merve Boluğur paylaştı Dekoltesi sınırda

Boşanmadan sonra aradığı aşkı bulamayan oyuncu geçtiğimiz günlerde "Evleneceğim kişiyle aramda tutku ve sağlam bir his bağı olmalı" yanıtını verdi.

5Merve Boluğur paylaştı Dekoltesi sınırda

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