• 28 Şubat 2022 - 15:05 • Son Güncelleme:
Merve Boluğur paylaştı! 'Dekoltesi sınırda'
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ama açıklamalarıyla kendini unutturmayan oyuncu Merve Boluğur üst üste dekolteli pozlarını paylaştı. Merve Boluğur'un frikiğe ramak kala pozlarına "Dekolten sınırda dikkat et" yorumları geldi.
• 28 Şubat 2022 - 15:05 • Son Güncelleme:
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Hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur üst üste dekolteli pozlarını paylaştı. Son dönemde aşk hayatıyla gündeem gelen Merve Boluğur'un bacak dekolteli ve göğüs dekolteli iddialı pozları takipçilerinin radarına girdi.