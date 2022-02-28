Merve Boluğur paylaştı! 'Dekoltesi sınırda'

Hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur üst üste dekolteli pozlarını paylaştı. Son dönemde aşk hayatıyla gündeem gelen Merve Boluğur'un bacak dekolteli ve göğüs dekolteli iddialı pozları takipçilerinin radarına girdi.