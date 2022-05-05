Meltem Yılmazkaya'dan aşk pozu: Her hikaye aynı başlamaz

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.



İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler'in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çeken Yılmazkaya, 2009 yılında Benim Annem Bir Melek adlı diziye Berivan karakteri ile dâhil oldu.