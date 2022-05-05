Meltem Yılmazkaya'dan aşk pozu: Her hikaye aynı başlamaz
Show TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Yılmazkaya, müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile aşk pozunu paylaştı. Duygusal bir yazı kaleme alan Yılmazkaya, "Her hikaye aynı başlamaz, çirkini bile dünya güzeli yapabilirsiniz. Her şey emek, her şey inanç, her şey umut... Sonrası günlük güneşlik..." ifadelerini kullandı
Bir süredir müzisyen Kadir Doğan ile aşk yaşayan oyuncu Meltem Yılmazkaya, geçtiğimi yıl haziran ayında babasını kaybetmişti. Acı haberi Instagram üzerinden duyuran oyuncu, "Dün gece babamı kaybettik. Yarın defnedilecek. Mesaj ve telefonlara dönemiyorum. Kusuruma bakmayın. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.
Doğan ile deniz kenarında çekilen aşk pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan 37 yaşındaki oyuncu, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:
"Bir hikayenin içinde, birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz. Arada gülüp arada ağlayabilirsiniz, kopup sonra sımsıkı sarılabilirsiniz. Her hikaye aynı başlamaz, çirkini bile dünya güzeli yapabilirsiniz. Her şey emek, her şey inanç, her şey umut... Ele ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz. Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu... Çek içine nefes! Misim..."
MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?
Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.
İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler'in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çeken Yılmazkaya, 2009 yılında Benim Annem Bir Melek adlı diziye Berivan karakteri ile dâhil oldu.
2010 yılında Şen Yuva adlı dizide ise Kadife karakterini canlandırdı. 2012 yılında başrollerde Metin Akpınar, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, İclal Aydın'ın oynadığı Aşkın Hâlleri adlı dizide rol aldı. 2013 yılında Aldırma Gönül adlı dizide oynadı.
Güldür Güldür adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın ile beraber oynayan oyuncu, 2016 yılında Kendime Yalanlar adlı single çıkartmıştır.