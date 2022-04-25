Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal evleniyor! Davetiye detayı...
Popçu Mustafa Sandal (52) ile kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup, nikâh masasına oturuyor. 3 Haziran’da İtalya'nın başkenti Roma’da hayatlarını birleştirecek olan ünlü çift, düğünlerini 10-12 Haziran'daki hafta sonunda Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapacak. Düğün davetiyesindeki 'Jest Oldu' detayı dikkat çekti.
Oğulları Yaman ve Yavuz'un annesi, Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren Mustafa Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attığı Melis Sütşurup ile 3 Haziran’da Roma’da dünyaevine giriyor.
Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde kıyılacak nikâhla hayatlarını birleştirecek olan çift, düğünleri için Marmaris’teki D-Maris’i seçti. 10-12 Haziran’daki hafta sonunda 80 kişilik düğün organizasyonuyla evliliklerini kutlayacak olan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, davetiyelerini de göndermeye başladı.
DÜĞÜN SONRASI PARTİ
10 Haziran’da akşam Manos’ta 'Yunan Gecesi' yapacak olan çift, 11 Haziran’da otelin manzaralı çimenliğinde düğün yapacak. Ardından beach’e inecek olan davetlileri, burada eğlenceli bir parti bekliyor. Düğün, ertesi sabah keyifli bir brunch’la sona erecek. Misafirlerini otelde ağırlayacak olan ünlü çiftin, konukları ayrı ayrı günlerde gelmeyi tercih ettiği için ulaştırma masraflarına ise karışmayacağı öğrenildi.
"GELECEKTEKİ SOYADIM"
Yaklaşık üç yıldır Mustafa Sandal ile aşk yaşayan Melis Sütşurup, geçtiğimiz ocak ayında şarkıcının 52'nci doğum gününü, 26 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla kutlamıştı. Müstakbel eşi Sandal ile yer aldığı fotoğrafları slayt yapan Sütşurup, romantik doğum günü kutlamasında şu ifadelere yer vermişti:
Belki benden önce birilerinin arabası vardı, belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi. Ama hepsi bizi bugünlere hazırladı Kito'm. Ben her zaman yanındayım, yüzün gülsün diye, huzurlu ol diye. İyi ki doğdun gelecekteki soyadım.