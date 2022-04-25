Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal evleniyor! Davetiye detayı...

"GELECEKTEKİ SOYADIM"

Yaklaşık üç yıldır Mustafa Sandal ile aşk yaşayan Melis Sütşurup, geçtiğimiz ocak ayında şarkıcının 52'nci doğum gününü, 26 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla kutlamıştı. Müstakbel eşi Sandal ile yer aldığı fotoğrafları slayt yapan Sütşurup, romantik doğum günü kutlamasında şu ifadelere yer vermişti:



Belki benden önce birilerinin arabası vardı, belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi. Ama hepsi bizi bugünlere hazırladı Kito'm. Ben her zaman yanındayım, yüzün gülsün diye, huzurlu ol diye. İyi ki doğdun gelecekteki soyadım.