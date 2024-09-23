MEB'e 30 bin temizlik personeli işe alınacak! Maaş kaç lira olacak? Şartlar neler? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki temizlik sorunu için harekete geçti. 30 bin personel alınacak, başvurular bugün başlıyor. Maaş kaç lira olacak? Şartlar neler? İşte detaylar...Detayları CNN Türk Muhabiri Nisan Korkmaz canlı yayında anlattı. Korkmaz’ın açıklamaları şu şekilde: “Devlet okullarında yaşanan temizlik personeli sıkıntısının çözümü 30 bin yeni personelle olacak, iş gücü uyum programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na 120 bin kişilik bir kontenjan ayrılmıştı. Bu programa kabul edilenler haftada 3 gün çalışacaktı.