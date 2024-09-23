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GündemMEB'e 30 bin temizlik personeli işe alınacak! Maaş kaç lira olacak? Şartlar neler? İşte detaylar...
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MEB'e 30 bin temizlik personeli işe alınacak! Maaş kaç lira olacak? Şartlar neler? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki temizlik sorunu için harekete geçti. 30 bin personel alınacak, başvurular bugün başlıyor. Maaş kaç lira olacak? Şartlar neler? İşte detaylar...

• 23 Eylül 2024 - 13:41 • Son Güncelleme:
• 23 Eylül 2024 - 13:41 • Son Güncelleme:
1MEBe 30 bin temizlik personeli işe alınacak Maaş kaç lira olacak Şartlar neler İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki temizlik sorunu için harekete geçti. 30 bin personel alınacak, başvurular bugün başlıyor. Maaş kaç lira olacak? Şartlar neler? İşte detaylar...Detayları CNN Türk Muhabiri Nisan Korkmaz canlı yayında anlattı. Korkmaz’ın açıklamaları şu şekilde: “Devlet okullarında yaşanan temizlik personeli sıkıntısının çözümü 30 bin yeni personelle olacak, iş gücü uyum programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na 120 bin kişilik bir kontenjan ayrılmıştı. Bu programa kabul edilenler haftada 3 gün çalışacaktı.

2MEBe 30 bin temizlik personeli işe alınacak Maaş kaç lira olacak Şartlar neler İşte detaylar...

Bu programda çalışacak kişilere verilen ücret az bulunduğu için programa başvurular sınırlı sayıda kaldı. Okullarda temizlik personeli açısından bir sıkıntı yaşandı. Bu sıkıntı da şartların iyileştirilmesiyle çözüldü.

3ŞARTLARI NELER

ŞARTLARI NELER?

120 bin kontenjana ek olarak 6 ay süre ile 30 bin kişilik kontenjan tahsis edildi. Yeni 30 bin kişilik kontenjanın şartları neler? Haftada 5 gün çalışacak bu kişiler.

4MEBe 30 bin temizlik personeli işe alınacak Maaş kaç lira olacak Şartlar neler İşte detaylar...

İş gücü uyum programı kapsamında işe alınmayacaklar, onlarınki bambaşka bir program olacak. Aylık asgari ücret alacaklar ama işe gelmedikleri her gün için günlük 667 lira maaşlarından kesinti olacak.

5BAŞVURULAR 3 GÜN SÜRECEK

BAŞVURULAR 3 GÜN SÜRECEK?

şvuruların bugün öğleden sonra ya da yarın başlaması bekleniyor. Başvuruların her an başlayabileceğini söyleyebiliriz.

6MEBe 30 bin temizlik personeli işe alınacak Maaş kaç lira olacak Şartlar neler İşte detaylar...

Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve hizmet birimleri üzerinden alınacak, 3 gün sürecek.

7KİMLER BAŞVURACAK

KİMLER BAŞVURACAK?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor, 18 yaşı tamamlaması gerekiyor, emekli ve malul aylığı almaması gerekiyor.

8MEBe 30 bin temizlik personeli işe alınacak Maaş kaç lira olacak Şartlar neler İşte detaylar...

Bu kişilerin öğrenci olmaması gerekiyor. Başka bir yerde sigortalı olmaması, işe devam edilen süre boyunca adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet etmesi, İŞKUR’a da kayıtlı olması gerekiyor.

9MEBe 30 bin temizlik personeli işe alınacak Maaş kaç lira olacak Şartlar neler İşte detaylar...

Bu 30 bin kişilik kontenjana iş gücü uyum programı kapsamında bir başvuru olmayacak.

10MEBe 30 bin temizlik personeli işe alınacak Maaş kaç lira olacak Şartlar neler İşte detaylar...

Bu kişiler 5 gün çalışacak, ayda bir tam asgari ücret ödenecek, işe gelmedikleri günlerde maaşlarından her gün için 667 TL kesinti olacak. Okullarda temizlik personeli sıkıntısının çözülmesi hedefleniyor.”