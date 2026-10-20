MEB'de sınav sistemi değişiyor! 16 branşta ortak yazılı dönemi başlıyor: İşte yeni sistemin detayları

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirmeye hazırlandığı yeni uygulamayla birlikte okul sınavlarında önemli bir dönüşüm yaşanacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler için ortak bir ölçme ve değerlendirme altyapısı oluşturulmasını amaçlayan sistem, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak. Yeni model sayesinde sınavların hazırlanmasından sonuçların değerlendirilmesine kadar birçok süreç aynı standartlar çerçevesinde yürütülecek.