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MEB'de sınav sistemi değişiyor! 16 branşta ortak yazılı dönemi başlıyor: İşte yeni sistemin detayları

20.10.2026 - 11:23Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde ölçme ve değerlendirme süreçlerini yeniden şekillendirecek önemli bir adım atıyor. 16 branşı kapsayacak Ortak Yazılı Sınav Sistemi ile Türkiye genelinde ortak standart oluşturulması hedeflenirken, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeyleri değil, analiz ve problem çözme becerileri de daha kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

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1MEB'de sınav sistemi değişiyor! 16 branşta ortak yazılı dönemi başlıyor: İşte yeni sistemin detayları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirmeye hazırlandığı yeni uygulamayla birlikte okul sınavlarında önemli bir dönüşüm yaşanacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler için ortak bir ölçme ve değerlendirme altyapısı oluşturulmasını amaçlayan sistem, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak. Yeni model sayesinde sınavların hazırlanmasından sonuçların değerlendirilmesine kadar birçok süreç aynı standartlar çerçevesinde yürütülecek.

2MEB'de sınav sistemi değişiyor! 16 branşta ortak yazılı dönemi başlıyor: İşte yeni sistemin detayları

HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?


Yeni sistem ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıflarda, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıflarda uygulanacak. Böylece farklı illerde eğitim gören öğrencilerin başarılarının ortak kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi mümkün olacak.

3MEB'de sınav sistemi değişiyor! 16 branşta ortak yazılı dönemi başlıyor: İşte yeni sistemin detayları

16 BRANŞTA ORTAK YAZILI UYGULAMASI


Ortaokullarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce dersleri sisteme dahil edilecek.

Liselerde ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinde ortak yazılı sınav modeli uygulanacak.

4MEB'de sınav sistemi değişiyor! 16 branşta ortak yazılı dönemi başlıyor: İşte yeni sistemin detayları

8 BİN SORULUK DİJİTAL HAVUZ


Yeni sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri geniş kapsamlı soru havuzu olacak. İlk aşamada yaklaşık 8 bin sorunun sisteme yüklenmesi planlanırken, her sınav döneminde binlerce yeni soru eklenerek havuz güncellenecek.

Sorular sadece ezber bilgiyi ölçmeye değil; yorumlama, analiz etme, muhakeme yürütme ve problem çözme gibi üst düzey becerileri değerlendirmeye yönelik hazırlanacak.

5MEB'de sınav sistemi değişiyor! 16 branşta ortak yazılı dönemi başlıyor: İşte yeni sistemin detayları

SINAV SONUÇLARI DETAYLI ANALİZ EDİLECEK


Uygulama sayesinde öğrencilerin hangi konularda başarılı olduğu, hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğu daha net şekilde ortaya konabilecek. Elde edilen veriler öğretmenlere geri bildirim sağlayacak ve eğitim süreçlerinin öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlanmasına katkı sunacak.

6MEB'de sınav sistemi değişiyor! 16 branşta ortak yazılı dönemi başlıyor: İşte yeni sistemin detayları

AMAÇ ÜLKE GENELİNDE ORTAK STANDART


Bakanlığın hedefi, okullar arasında ölçme ve değerlendirme farklılıklarını azaltmak, sınavlarda daha adil ve güvenilir bir yapı oluşturmak. Yeni sistemle birlikte öğrencilerin akademik gelişimlerinin daha yakından takip edilmesi ve eğitimde kalite standartlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

7MEB'de sınav sistemi değişiyor! 16 branşta ortak yazılı dönemi başlıyor: İşte yeni sistemin detayları

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ NEDİR?


Ortak Yazılı Sınav Sistemi, öğretmenlerin dijital ortamda sınav hazırlayabildiği, ortak soru havuzundan yararlanabildiği ve sonuçları ayrıntılı analiz edebildiği yeni nesil bir ölçme-değerlendirme modeli olarak öne çıkıyor. Sistemle birlikte Türkiye genelinde daha şeffaf, veri odaklı ve standart bir sınav yapısının oluşturulması hedefleniyor.

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