MEB'de sınav sistemi değişiyor! 16 branşta ortak yazılı dönemi başlıyor: İşte yeni sistemin detayları
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde ölçme ve değerlendirme süreçlerini yeniden şekillendirecek önemli bir adım atıyor. 16 branşı kapsayacak Ortak Yazılı Sınav Sistemi ile Türkiye genelinde ortak standart oluşturulması hedeflenirken, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeyleri değil, analiz ve problem çözme becerileri de daha kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirmeye hazırlandığı yeni uygulamayla birlikte okul sınavlarında önemli bir dönüşüm yaşanacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler için ortak bir ölçme ve değerlendirme altyapısı oluşturulmasını amaçlayan sistem, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak. Yeni model sayesinde sınavların hazırlanmasından sonuçların değerlendirilmesine kadar birçok süreç aynı standartlar çerçevesinde yürütülecek.
HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?
Yeni sistem ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıflarda, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıflarda uygulanacak. Böylece farklı illerde eğitim gören öğrencilerin başarılarının ortak kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi mümkün olacak.
16 BRANŞTA ORTAK YAZILI UYGULAMASI
Ortaokullarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce dersleri sisteme dahil edilecek.
Liselerde ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinde ortak yazılı sınav modeli uygulanacak.
8 BİN SORULUK DİJİTAL HAVUZ
Yeni sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri geniş kapsamlı soru havuzu olacak. İlk aşamada yaklaşık 8 bin sorunun sisteme yüklenmesi planlanırken, her sınav döneminde binlerce yeni soru eklenerek havuz güncellenecek.
Sorular sadece ezber bilgiyi ölçmeye değil; yorumlama, analiz etme, muhakeme yürütme ve problem çözme gibi üst düzey becerileri değerlendirmeye yönelik hazırlanacak.
SINAV SONUÇLARI DETAYLI ANALİZ EDİLECEK
Uygulama sayesinde öğrencilerin hangi konularda başarılı olduğu, hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğu daha net şekilde ortaya konabilecek. Elde edilen veriler öğretmenlere geri bildirim sağlayacak ve eğitim süreçlerinin öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlanmasına katkı sunacak.
AMAÇ ÜLKE GENELİNDE ORTAK STANDART
Bakanlığın hedefi, okullar arasında ölçme ve değerlendirme farklılıklarını azaltmak, sınavlarda daha adil ve güvenilir bir yapı oluşturmak. Yeni sistemle birlikte öğrencilerin akademik gelişimlerinin daha yakından takip edilmesi ve eğitimde kalite standartlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ NEDİR?
Ortak Yazılı Sınav Sistemi, öğretmenlerin dijital ortamda sınav hazırlayabildiği, ortak soru havuzundan yararlanabildiği ve sonuçları ayrıntılı analiz edebildiği yeni nesil bir ölçme-değerlendirme modeli olarak öne çıkıyor. Sistemle birlikte Türkiye genelinde daha şeffaf, veri odaklı ve standart bir sınav yapısının oluşturulması hedefleniyor.