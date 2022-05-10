Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer nişanlandı!
Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat veren oyuncu Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı. . Gizem Katmer, nişandan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun içi' romanından esinlenerek hazırlanan ve başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan genç oyuncu Gizem Katmer, evleniyor.
EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM
Bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile aşk yaşayan Gizem Katmer evlilik kararı aldı. Çift, aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı. Bu özel gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gizem Katmer'e yüzlerce tebrik mesajı yağdı.
27 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına, rol arkadaşları Merve Dizdar ve Ezgi Mola da yorum yapmayı ihmal etmedi.
GİZEM KATMER KİMDİR?
Gizem Katmer, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’de eğitimini Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Katmer, 2020'de TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Masumlar Apartmanı' adlı dizi ile televizyondaki ilk dizi oyunculuk deneyimini yaşadı.