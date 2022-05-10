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MagazinMasumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer nişanlandı!
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• 10 Mayıs 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer nişanlandı!

Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat veren oyuncu Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı. . Gizem Katmer, nişandan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

• 10 Mayıs 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:
1Masumlar Apartmanının Nerimanı Gizem Katmer nişanlandı
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun içi' romanından esinlenerek hazırlanan ve başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan genç oyuncu Gizem Katmer, evleniyor.

2EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile aşk yaşayan Gizem Katmer evlilik kararı aldı. Çift, aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı. Bu özel gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gizem Katmer'e yüzlerce tebrik mesajı yağdı.

27 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına, rol arkadaşları Merve Dizdar ve Ezgi Mola da yorum yapmayı ihmal etmedi.

3EN ZORLANDIĞI SAHNE

EN ZORLANDIĞI SAHNE

Gizem Katmer, daha önce verdiği bir röportajda, 'Masumlar Apartmanı' dizisinde en zorlandığı sahnenin küvet sahnesi olduğunu belirtmiş, "Zorlandığım sahneler, bana daha fazla keyif veriyor" demişti.

4GİZEM KATMER KİMDİR

GİZEM KATMER KİMDİR?

Gizem Katmer, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’de eğitimini Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Katmer, 2020'de TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Masumlar Apartmanı' adlı dizi ile televizyondaki ilk dizi oyunculuk deneyimini yaşadı.

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