Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer nişanlandı!

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile aşk yaşayan Gizem Katmer evlilik kararı aldı. Çift, aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı. Bu özel gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gizem Katmer'e yüzlerce tebrik mesajı yağdı.



27 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına, rol arkadaşları Merve Dizdar ve Ezgi Mola da yorum yapmayı ihmal etmedi.