• 27 Nisan 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:
MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı duyurdu! Mehmet Şef ile ilgili flaş iddia
Acun Ilıcalı müjdeli haberi verdi ve temmuz ayında MasterChef Türkiye'nin başlayacağını duyurdu. Ancak iddialara göre MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya bu sezon programda olmayacak. Mehmet Şef'in geçtiğimiz yıl ücret konusunda Acun Ilıcalı ile anlaşamadığı gündem olmuştu.
• 27 Nisan 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:
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MasterChef ne zaman başlayacak merak konusu olurken Acun Ilıcalı müjdeli haberi verdi. Survivor'ın yayınlandığı Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi.
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Ancak Şef Mehmet Yalçınkaya'nın geçen yıl maaş yüzünden rest çektiği Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdığı da hemen gündeme düştü.
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Mehmet Şef geçen yıl yaşananları unutmamış olacak ki MasterChef'teki jüri üyeliğini iddialara göre bırakıyor. Gazeteci Arif Hür, MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
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