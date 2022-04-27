MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı duyurdu! Mehmet Şef ile ilgili flaş iddia

Ayrıca geçtiğimiz yıl MYK Gastro Arena adında gastronomi platformu kuran Yalçınkaya'nın bu platforma daha çok vakit ayırmak istediği de konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın, Mehmet Yalçınkaya'yı yarışmada jüri üyeliğine devam etmesi konusunda ikna edip edemeyeceğini hep beraber göreceğiz..."