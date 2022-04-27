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MagazinMasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı duyurdu! Mehmet Şef ile ilgili flaş iddia
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı duyurdu! Mehmet Şef ile ilgili flaş iddia
• 27 Nisan 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı duyurdu! Mehmet Şef ile ilgili flaş iddia

Acun Ilıcalı müjdeli haberi verdi ve temmuz ayında MasterChef Türkiye'nin başlayacağını duyurdu. Ancak iddialara göre MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya bu sezon programda olmayacak. Mehmet Şef'in geçtiğimiz yıl ücret konusunda Acun Ilıcalı ile anlaşamadığı gündem olmuştu.

• 27 Nisan 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:
1MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak Acun Ilıcalı duyurdu Mehmet Şef ile ilgili flaş iddia
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MasterChef ne zaman başlayacak merak konusu olurken Acun Ilıcalı müjdeli haberi verdi. Survivor'ın yayınlandığı Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi.

2MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak Acun Ilıcalı duyurdu Mehmet Şef ile ilgili flaş iddia

Ancak Şef Mehmet Yalçınkaya'nın geçen yıl maaş yüzünden rest çektiği Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdığı da hemen gündeme düştü.

3MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak Acun Ilıcalı duyurdu Mehmet Şef ile ilgili flaş iddia

Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'ya rest çektiği geçen yıl gündem olmuştu.

4MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak Acun Ilıcalı duyurdu Mehmet Şef ile ilgili flaş iddia

Mehmet Şef geçen yıl yaşananları unutmamış olacak ki MasterChef'teki jüri üyeliğini iddialara göre bırakıyor. Gazeteci Arif Hür, MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

5MASTERCHEF JÜRİSİ MEHMET YALÇINKAYA YENİ SEZONDA VAR MI

MASTERCHEF JÜRİSİ MEHMET YALÇINKAYA YENİ SEZONDA VAR MI?

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"MasterChef Türkiye 2022 büyük bir heyecanla bekleniyor. Yarışmanın başlamasına sayılı haftalar kala kulislerde ilginç bir iddia konuşuluyor.

6MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak Acun Ilıcalı duyurdu Mehmet Şef ile ilgili flaş iddia

MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda MasterChef'te olmayacağı öne sürüldü. Yalçınkaya'nın yeni bir heyecan aradığı iddia ediliyor.

7MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak Acun Ilıcalı duyurdu Mehmet Şef ile ilgili flaş iddia

Ayrıca geçtiğimiz yıl MYK Gastro Arena adında gastronomi platformu kuran Yalçınkaya'nın bu platforma daha çok vakit ayırmak istediği de konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın, Mehmet Yalçınkaya'yı yarışmada jüri üyeliğine devam etmesi konusunda ikna edip edemeyeceğini hep beraber göreceğiz..."

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